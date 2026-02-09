Världen

Ansiktsbild på Jeffrey Epstein och på Mette-Marit.

Jeffrey Epstein och prinsessan Mette-Marit var vänner. Foto: TT

Mette-Marit säger förlåt

Nyligen blev det känt att den
norska prinsessan Mette-Marit
var vän med den rika
sexbrottslingen Jeffrey Epstein.
Nu säger hon förlåt för det.

– Det är viktigt för mig
att säga förlåt till alla
som jag har svikit,
säger Mette-Marit.

Epstein var vän med
många kända personer.
Mette-Marit var en av dem.
En gång har hon bott
i Epsteins hus i USA.

Jeffrey Epstein blev dömd
för brott år 2008.
Men Mette-Marit skrev
flera mejl till honom efter det.
Det var från år 2011 till år 2013.
I mejlen skrev hon
om sig själv och sin familj.

Det är inte säkert
att Mette-Marits förlåt
kommer att hjälpa.
Det säger en expert på kungahus.

Många i Norge är nu
kritiska till Mette-Marit
och hela den norska kungens familj.

8 SIDOR/TT

Mette-Marit var vän med Epstein

Han dömdes för sexbrott mot barn

  • Jeffrey Epstein var
    en rik man från USA.
    Han dömdes för sexbrott
    mot barn år 2008.
  • Epstein var också anklagad
    för många andra sexbrott.
    Men han tog livet av sig
    innan någon rättegång
    om andra brott kunde börja.
    Det hände år 2019.
  • Massor av mejl som Epstein
    har skrivit till folk
    blev nyligen fria att läsa.
    Det är myndigheter i USA
    som ordnat det.
Epstein med ett barn i knät. Barnets ansikte är maskat med en svart ruta. Jeffrey Epstein med ett barn i famnen. Foto: US department of justice/AP/TT

9 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
10 kommentarer
  1. . skriver:
    9 februari, 2026 kl. 11:30

    Hur ofta ska man förlåta henne??

    Svara
  2. ... skriver:
    9 februari, 2026 kl. 11:49

    epstein va en konstig person och jag tycket att han skulle ha livstid i fengelse men han dödade sig skälv så det går inte

    Svara
  3. Birgitta Lindberg skriver:
    9 februari, 2026 kl. 11:57

    Man ska alltid förlåta

    Svara
  4. Bil skriver:
    9 februari, 2026 kl. 12:00

    Förlåt…men hur,eller ingen?en fullständig ansvarsposition har hon.

    Svara
  5. Björn Svensson skriver:
    9 februari, 2026 kl. 12:53

    Fy på honom, äckligt beteende

    Svara
  6. wdfteb34g skriver:
    9 februari, 2026 kl. 14:01

    Birgitta Lindberg, du är inte rätt man ska inte förlåta såna här personer

    Svara
  7. Hubert Berghaus skriver:
    9 februari, 2026 kl. 14:06

    En sak är säker: Epstein hade under årtionden kontakter med mycket inflytelserika personer inom ekonomi, vetenskap, politik och adeln. Han filmade systematiskt sina gäster. Han samlade målmedvetet komprometterande material. Han var en gigantisk ”honungsfälla”. Han kan ha arbetat för underrättelsetjänster.

    Svara
  8. Al skriver:
    9 februari, 2026 kl. 15:30

    Med vänliga hälsningar till 8 Sidor och dess läsare.
    Jag ber er vänligen att inte publicera den här bilden på Jeffrey Epstein tillsammans med detta barn.
    Det gör mig väldigt ledsen.
    Med vänliga hälsningar,
    Ali

    Svara
  9. Peter Anderberg skriver:
    9 februari, 2026 kl. 16:14

    Man ber om förlåtelse och ibland får man det ibland inte, inget man säger, något man ber om

    Svara
  10. Elisabet skriver:
    9 februari, 2026 kl. 17:26

    Förlåta absolut,men ska nog inte bli en Drottning

    Svara
