Världen
Jeffrey Epstein och prinsessan Mette-Marit var vänner. Foto: TT
Mette-Marit säger förlåt
Nyligen blev det känt att den
norska prinsessan Mette-Marit
var vän med den rika
sexbrottslingen Jeffrey Epstein.
Nu säger hon förlåt för det.
– Det är viktigt för mig
att säga förlåt till alla
som jag har svikit,
säger Mette-Marit.
Epstein var vän med
många kända personer.
Mette-Marit var en av dem.
En gång har hon bott
i Epsteins hus i USA.
Jeffrey Epstein blev dömd
för brott år 2008.
Men Mette-Marit skrev
flera mejl till honom efter det.
Det var från år 2011 till år 2013.
I mejlen skrev hon
om sig själv och sin familj.
Det är inte säkert
att Mette-Marits förlåt
kommer att hjälpa.
Det säger en expert på kungahus.
Många i Norge är nu
kritiska till Mette-Marit
och hela den norska kungens familj.
8 SIDOR/TT
Han dömdes för sexbrott mot barn
- Jeffrey Epstein var
en rik man från USA.
Han dömdes för sexbrott
mot barn år 2008.
- Epstein var också anklagad
för många andra sexbrott.
Men han tog livet av sig
innan någon rättegång
om andra brott kunde börja.
Det hände år 2019.
- Massor av mejl som Epstein
har skrivit till folk
blev nyligen fria att läsa.
Det är myndigheter i USA
som ordnat det.
9 februari 2026
Hur ofta ska man förlåta henne??
epstein va en konstig person och jag tycket att han skulle ha livstid i fengelse men han dödade sig skälv så det går inte
Man ska alltid förlåta
Förlåt…men hur,eller ingen?en fullständig ansvarsposition har hon.
Fy på honom, äckligt beteende
Birgitta Lindberg, du är inte rätt man ska inte förlåta såna här personer
En sak är säker: Epstein hade under årtionden kontakter med mycket inflytelserika personer inom ekonomi, vetenskap, politik och adeln. Han filmade systematiskt sina gäster. Han samlade målmedvetet komprometterande material. Han var en gigantisk ”honungsfälla”. Han kan ha arbetat för underrättelsetjänster.
Med vänliga hälsningar till 8 Sidor och dess läsare.
Jag ber er vänligen att inte publicera den här bilden på Jeffrey Epstein tillsammans med detta barn.
Det gör mig väldigt ledsen.
Med vänliga hälsningar,
Ali
Man ber om förlåtelse och ibland får man det ibland inte, inget man säger, något man ber om
Förlåta absolut,men ska nog inte bli en Drottning