Mette-Marit säger förlåt

Nyligen blev det känt att den

norska prinsessan Mette-Marit

var vän med den rika

sexbrottslingen Jeffrey Epstein.

Nu säger hon förlåt för det.

– Det är viktigt för mig

att säga förlåt till alla

som jag har svikit,

säger Mette-Marit.

Epstein var vän med

många kända personer.

Mette-Marit var en av dem.

En gång har hon bott

i Epsteins hus i USA.

Jeffrey Epstein blev dömd

för brott år 2008.

Men Mette-Marit skrev

flera mejl till honom efter det.

Det var från år 2011 till år 2013.

I mejlen skrev hon

om sig själv och sin familj.

Det är inte säkert

att Mette-Marits förlåt

kommer att hjälpa.

Det säger en expert på kungahus.

Många i Norge är nu

kritiska till Mette-Marit

och hela den norska kungens familj.

