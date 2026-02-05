Världen
Rysslands ledare Vladimir Putin och USAs ledare Donald Trump möttes förra året. De har inte kommit överens om ett nytt avtal om kärnvapen. Foto: AP/TT
Ryska soldater tränar med raketer som kan ha kärnvapen. Foto: Rysslands militärer/AP/TT
António Guterres är FNs chef. Foto: Yuki Iwamura/AP/TT
Avtal om kärnvapen tar slut
USA och Ryssland
har många kärnvapen.
Det är världens
farligaste vapen.
Därför har de kommit
överens om hur många
sådana vapen de får ha.
Ända sedan år 1991
har det funnits
olika avtal om det.
Men i dag, den 5 februari,
tar avtalet slut.
Det kan göra världen
farligare.
Det varnar experter för.
Nu kan USA och Ryssland
skaffa hur många
kärnvapen de vill.
– Det är allvarligt
för världens fred
och säkerhet.
Det säger Förenta
Nationernas chef
António Guterres.
Han vill att USA
och Ryssland kommer
överens om ett nytt avtal.
USAs ledare Donald Trump
har sagt att han
vill ha ett nytt avtal.
Men då ska även Kina
vara med, säger han.
Kina har också
många kärnvapen.
På torsdagen sa Kina nej
till ett avtal om kärnvapen.
8 SIDOR/TT
Vapnet kan förstöra städer
- Kärnvapen är vapen
som kan förstöra städer.
- USA och Ryssland
har flest kärnvapen.
Kina har också många kärnvapen.
- Ett kärnvapen slår sönder atomer.
Det blir en stor smäll.
Smällen kan döda tusentals människor.
- Kärnvapen har använts två gånger.
Det var under andra världskriget.
- USA bombade Japan år 1945.
Många människor dog
i Hiroshima och Nagasaki.
5 februari 2026
Men Frankrike och Storbritannien då? Det har oxå kärnvapen
Hej!
Avtalet gäller bara USA och Ryssland.
De har många fler kärnvapen
än Frankrike och Storbritannien.
Hälsningar,
8 Sidor
kommer barnen på min väns ö klara sig?