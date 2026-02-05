Avtal om kärnvapen tar slut

USA och Ryssland

har många kärnvapen.

Det är världens

farligaste vapen.

Därför har de kommit

överens om hur många

sådana vapen de får ha.

Ända sedan år 1991

har det funnits

olika avtal om det.

Men i dag, den 5 februari,

tar avtalet slut.

Det kan göra världen

farligare.

Det varnar experter för.

Nu kan USA och Ryssland

skaffa hur många

kärnvapen de vill.

– Det är allvarligt

för världens fred

och säkerhet.

Det säger Förenta

Nationernas chef

António Guterres.

Han vill att USA

och Ryssland kommer

överens om ett nytt avtal.

USAs ledare Donald Trump

har sagt att han

vill ha ett nytt avtal.

Men då ska även Kina

vara med, säger han.

Kina har också

många kärnvapen.

På torsdagen sa Kina nej

till ett avtal om kärnvapen.

8 SIDOR/TT