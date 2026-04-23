Länder sparar bränsle

USA och Israel startade

krig mot Iran för

ungefär två månader sedan.

Iran svarade med att stoppa

båtar med olja

i havet utanför Iran.

Många länder behöver oljan

som bränsle till

fabriker

bilar

flyg

jordbruk.

När länder inte får olja

blir det brist på bränsle i världen.

Priserna ökar också på

bensin och diesel.

De görs av olja.

Nu sparar många länder på bränsle.

I Sri Lanka måste en del jobba

hemma på onsdagar.

När folk inte åker till jobbet

sparar de på bensin.

Europeiska Unionen, EU,

har också pratat om

att spara bränsle.

Inget är bestämt än.

Men en del länder i EU

har redan börjat spara.

Slovenien har en gräns

för hur mycket folk får tanka.

Vissa färjor mellan Finland

och Sverige ska köra

saktare för att spara bränsle.

Det är fortfarande paus

i kriget i Iran.

Men länderna

fortsätter att bråka.

Kriget gör att bränsle

kommer att vara dyrt länge.

Bränsle till flygplan i Europa

kan ta slut om bara några veckor.

Det säger experter.

Många resor med flyg

har därför stoppats

och biljetterna har blivit dyrare.

SARAH GREEN OCH TT