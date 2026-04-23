Världen

  • Germany Lufthansa Strike

    Tyska företaget för flyg Lufthansa har stoppat 20 tusen resor för att spara bränsle. Foto: Matthias Schrader /AP/TT

  • APTOPIX Iran War

    Båtar med olja i havet utanför Iran. Foto: Asghar Besharati/AP/TT

  • WEB_INRIKES

    En person som ska tanka bilen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Länder sparar bränsle

USA och Israel startade
krig mot Iran för
ungefär två månader sedan.
Iran svarade med att stoppa
båtar med olja
i havet utanför Iran.

Många länder behöver oljan
som bränsle till

  • fabriker
  • bilar
  • flyg
  • jordbruk.

När länder inte får olja
blir det brist på bränsle i världen.
Priserna ökar också på
bensin och diesel.
De görs av olja.

Nu sparar många länder på bränsle.
I Sri Lanka måste en del jobba
hemma på onsdagar.
När folk inte åker till jobbet
sparar de på bensin.

Europeiska Unionen, EU,
har också pratat om
att spara bränsle.
Inget är bestämt än.
Men en del länder i EU
har redan börjat spara.
Slovenien har en gräns
för hur mycket folk får tanka.

Vissa färjor mellan Finland
och Sverige ska köra
saktare för att spara bränsle.

Det är fortfarande paus
i kriget i Iran.
Men länderna
fortsätter att bråka.

Kriget gör att bränsle
kommer att vara dyrt länge.

Bränsle till flygplan i Europa
kan ta slut om bara några veckor.
Det säger experter.

Många resor med flyg
har därför stoppats
och biljetterna har blivit dyrare.

SARAH GREEN OCH TT

Kriget i Iran

  • Den 28 februari startade
    USA och Israel krig mot Iran.
    Det är inte helt klart varför.
  • Iran svarade med
    att attackera länder nära Iran.
  • Flera viktiga platser för gas och olja
    har attackerats i kriget
    i både Iran och andra länder.
  • Iran stoppar båtar med olja
    i havet utanför Iran.
    USA stoppar iranska båtar
    från att lämna Iran.
  • Kriget har spridit sig till Libanon.
    Där krigar Israel
    mot gruppen Hizbollah
    som är vän med Iran.
  • Hizbollah attackerade Israel
    efter USAs och Israels
    stora attack mot Iran.
  • Just nu är det paus
    också i det kriget.
    Men attackerna har fortsatt.
Massor av saker från ett bombat hus ligger utspridda. En räddningsarbetare efter en bomb från Israel slagit ner i Libanon. Foto: Hussein Malla/AP/TT

23 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. ... skriver:
    23 april, 2026 kl. 09:09

    ¨bra att de spara pengar

    Svara
  2. hej skriver:
    23 april, 2026 kl. 09:10

    menar du spara bränsle.

    Svara
  3. ... skriver:
    23 april, 2026 kl. 09:10

    ja

    Svara
  4. MILENA LUISA skriver:
    23 april, 2026 kl. 09:12

    …så är det när någon inte lyssnar på Milenka!😮

    Svara
  5. 6_6 skriver:
    23 april, 2026 kl. 13:52

    Bra💙❤💚

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

