Världen
Tyska företaget för flyg Lufthansa har stoppat 20 tusen resor för att spara bränsle. Foto: Matthias Schrader /AP/TT
Båtar med olja i havet utanför Iran. Foto: Asghar Besharati/AP/TT
En person som ska tanka bilen. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Länder sparar bränsle
USA och Israel startade
krig mot Iran för
ungefär två månader sedan.
Iran svarade med att stoppa
båtar med olja
i havet utanför Iran.
Många länder behöver oljan
som bränsle till
- fabriker
- bilar
- flyg
- jordbruk.
När länder inte får olja
blir det brist på bränsle i världen.
Priserna ökar också på
bensin och diesel.
De görs av olja.
Nu sparar många länder på bränsle.
I Sri Lanka måste en del jobba
hemma på onsdagar.
När folk inte åker till jobbet
sparar de på bensin.
Europeiska Unionen, EU,
har också pratat om
att spara bränsle.
Inget är bestämt än.
Men en del länder i EU
har redan börjat spara.
Slovenien har en gräns
för hur mycket folk får tanka.
Vissa färjor mellan Finland
och Sverige ska köra
saktare för att spara bränsle.
Det är fortfarande paus
i kriget i Iran.
Men länderna
fortsätter att bråka.
Kriget gör att bränsle
kommer att vara dyrt länge.
Bränsle till flygplan i Europa
kan ta slut om bara några veckor.
Det säger experter.
Många resor med flyg
har därför stoppats
och biljetterna har blivit dyrare.
SARAH GREEN OCH TT
Kriget i Iran
- Den 28 februari startade
USA och Israel krig mot Iran.
Det är inte helt klart varför.
- Iran svarade med
att attackera länder nära Iran.
- Flera viktiga platser för gas och olja
har attackerats i kriget
i både Iran och andra länder.
- Iran stoppar båtar med olja
i havet utanför Iran.
USA stoppar iranska båtar
från att lämna Iran.
- Kriget har spridit sig till Libanon.
Där krigar Israel
mot gruppen Hizbollah
som är vän med Iran.
- Hizbollah attackerade Israel
efter USAs och Israels
stora attack mot Iran.
- Just nu är det paus
också i det kriget.
Men attackerna har fortsatt.
23 april 2026
