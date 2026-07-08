Världen
Marine Le Pen i fransk tv. Foto: Christian Hartmann/Pool Photo/AP/TT
Le Pen blir dömd för brott
Marine Le Pen är en känd
politiker i Frankrike.
Nu blir hon dömd för brott.
Hon har fuskat med pengar från EU.
Det säger en domstol.
Hon blir straffad med
att ha fotboja i ett år.
Hon ska också betala
en miljon kronor i böter.
Marine Le Pen säger att hon
ska klaga på domen.
Hon säger också att hon vill
vara med i valet i april nästa år.
Då ska franska folket
välja en ny president.
Marine Le Pen är 57 år.
Hon är en av
de viktigaste politikerna
i partiet Nationell samling.
Partiet är långt
till höger i politiken.
De är emot invandrare.
Förut hette partiet
Nationella fronten.
Det var Marine Le Pens pappa
Jean-Marie Le Pen.
som startade partiet på 1970-talet.
Han dog förra året.
8 SIDOR/TT
8 juli 2026