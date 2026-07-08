Världen

Hon sitter i en studio vid ett bord med mikrofoner.

Marine Le Pen i fransk tv. Foto: Christian Hartmann/Pool Photo/AP/TT

Le Pen blir dömd för brott

Marine Le Pen är en känd
politiker i Frankrike.
Nu blir hon dömd för brott.
Hon har fuskat med pengar från EU.
Det säger en domstol.

Hon blir straffad med
att ha fotboja i ett år.
Hon ska också betala
en miljon kronor i böter.
Marine Le Pen säger att hon
ska klaga på domen.

Hon säger också att hon vill
vara med i valet i april nästa år.
Då ska franska folket
välja en ny president.

Marine Le Pen är 57 år.
Hon är en av
de viktigaste politikerna
i partiet Nationell samling.

Partiet är långt
till höger i politiken.
De är emot invandrare.

Förut hette partiet
Nationella fronten.
Det var Marine Le Pens pappa
Jean-Marie Le Pen.
som startade partiet på 1970-talet.
Han dog förra året.

8 SIDOR/TT

8 juli 2026

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