Le Pen blir dömd för brott

Marine Le Pen är en känd

politiker i Frankrike.

Nu blir hon dömd för brott.

Hon har fuskat med pengar från EU.

Det säger en domstol.

Hon blir straffad med

att ha fotboja i ett år.

Hon ska också betala

en miljon kronor i böter.

Marine Le Pen säger att hon

ska klaga på domen.

Hon säger också att hon vill

vara med i valet i april nästa år.

Då ska franska folket

välja en ny president.

Marine Le Pen är 57 år.

Hon är en av

de viktigaste politikerna

i partiet Nationell samling.

Partiet är långt

till höger i politiken.

De är emot invandrare.

Förut hette partiet

Nationella fronten.

Det var Marine Le Pens pappa

Jean-Marie Le Pen.

som startade partiet på 1970-talet.

Han dog förra året.

8 SIDOR/TT