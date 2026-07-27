Attack med bil i Berlin

I lördags var det

en attack med en bil

i staden Berlin i Tyskland.

En man körde på folk

i hög fart.

På gatorna fanns

många tusen människor.

De firade festivalen Pride.

En kvinna dog i attacken.

29 människor blev skadade.

Flera av dem är

allvarligt skadade.

Efter attacken krockade föraren

med ett träd.

Sedan sprang han från platsen.

Poliserna letade efter mannen.

De visste vem han var.

I söndags hittade de

den misstänkte mannen

i en trädgård i Berlin.

Han ska då ha försökt

attackera poliserna.

Då sköt poliserna ihjäl honom.

Mannen var 21 år.

Han har tidigare haft

med islamistiska grupper

att göra.

Det säger poliserna.

Tysklands minister

Alexander Dobrindt säger

att attacken med bilen

troligen var ett terrorbrott.

Efter attacken blev

festivalen Pride stoppad.

Viktor Fabricius från

Sverige var på festivalen

när attacken hände.

– Det var hemskt.

Det var väldigt

mycket folk ute.

Många fler hade

kunnat dö,

säger han.

8 SIDOR/TT