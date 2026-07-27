Världen
Efter attacken krockade den misstänkte terroristen med ett träd. Poliser står vid bilen. Foto: Markus Schreiber/AP/TT
Attack med bil i Berlin
I lördags var det
en attack med en bil
i staden Berlin i Tyskland.
En man körde på folk
i hög fart.
På gatorna fanns
många tusen människor.
De firade festivalen Pride.
En kvinna dog i attacken.
29 människor blev skadade.
Flera av dem är
allvarligt skadade.
Efter attacken krockade föraren
med ett träd.
Sedan sprang han från platsen.
Poliserna letade efter mannen.
De visste vem han var.
I söndags hittade de
den misstänkte mannen
i en trädgård i Berlin.
Han ska då ha försökt
attackera poliserna.
Då sköt poliserna ihjäl honom.
Mannen var 21 år.
Han har tidigare haft
med islamistiska grupper
att göra.
Det säger poliserna.
Tysklands minister
Alexander Dobrindt säger
att attacken med bilen
troligen var ett terrorbrott.
Efter attacken blev
festivalen Pride stoppad.
Viktor Fabricius från
Sverige var på festivalen
när attacken hände.
– Det var hemskt.
Det var väldigt
mycket folk ute.
Många fler hade
kunnat dö,
säger han.
8 SIDOR/TT
27 juli 2026
SORGLIGT!
terorister ska skjutas.vilken rätt hade han att döda oskyldiga människor. bra gjort av polisen.
Han kan ha gjort detta eftersom prideflaggan är haram och den symboliserar djävulen.
MAJA-snälla! Många år de var tvungna att gömma sig…tvinga mig inte att skriva vad muslimer gör, ok? Det går inte att göra så!!! i så fall ingen gillar muslimer! han hade inte rätt att döda dem!😴
Precis milena fina ord tack
MILENKA är rättvis! Jag gillar inte sådant! Jag var faktisk förtvivlad när jag lyssnade på OSMANY! Då jag förstod mer…UF!😠
Hej 8 sidor!
Jag har en fråga.
Varför är Katarina, som tidigare var nyhetsankare, inte här längre? Jag älskade henne så mycket och jag saknar hennes vänliga och milda röst! Är hon okej?
Hej!
Ja, Katrin jobbar på 8 Sidor.
Just nu har hon semester.
Vi ska hälsa att du saknar hennes röst.
Hälsningar,
8 Sidor
Islamister är farliga dom är hjärntvättade. Dom hjärtvättas redan när dom föds.
Vilken usel människa. Kan ha räddat fler människor att hen sköts. Vem vet vad denna terrorist hade tänkt i nästa steg.
Samhället norm och individen frihet. Pride har rätt men inte var som helst. Det finns några i samhället emot det.
Jag förstår inte varför extremistiska muslimer flyttar till länder som de anser vara otrogna. Varför insisterar de på att stanna i de här länderna? De kan återvända till sina egna länder och fortsätta leva som de gjorde där, och låta oss vara i fred.