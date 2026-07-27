Man sköts till döds

I fredags kväll var

det en skjutning utomhus

i området Hässelby

i Stockholm.

En man blev skjuten.

Han fick åka till sjukhus.

Men hans liv

gick inte att rädda.

Den döde mannen

var ungefär 25 år.

Poliserna har tagit

fast tre unga män.

Två av dem är under 18 år.

Den tredje är 19 år.

De är misstänkta

för att ha med mordet att göra.

Poliserna undersöker

nu vad som hänt.

– Vi ska prata

med de misstänkta.

Det säger Annika Collin

som jobbar med åklagarna

som undersöker skjutningen.

Det är inte klart

om mordet har med gäng

med brottslingar att göra.

8 SIDOR/TT