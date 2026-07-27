Sverige

De står vid polisernas band nära en gatlampa i mörkret.

Polisernas experter jobbar efter skjutningen i Hässelby i Stockholm. Foto: Fredrik Persson/TT

Man sköts till döds

I fredags kväll var
det en skjutning utomhus
i området Hässelby
i Stockholm.

En man blev skjuten.
Han fick åka till sjukhus.
Men hans liv
gick inte att rädda.

Den döde mannen
var ungefär 25 år.

Poliserna har tagit
fast tre unga män.
Två av dem är under 18 år.
Den tredje är 19 år.

De är misstänkta
för att ha med mordet att göra.
Poliserna undersöker
nu vad som hänt.

– Vi ska prata
med de misstänkta.

Det säger Annika Collin
som jobbar med åklagarna
som undersöker skjutningen.

Det är inte klart
om mordet har med gäng
med brottslingar att göra.

8 SIDOR/TT

27 juli 2026

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1 kommentar
  1. B skriver:
    27 juli, 2026 kl. 23:16

    Hash eller hashish är det ofta

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