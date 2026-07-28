Världen
Personal i vården gör sig klar att jobba mot ebola. Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP/TT
Över tusen döda i ebola
Över tusen människor har dött
i sjukdomen ebola
i landet Kongo-Kinshasa i Afrika.
Det säger organisationen WHO.
Ännu fler människor
är smittade.
Det blev stora problem
med smitta i maj i år.
En ny sort av viruset
gör folk sjuka.
Det finns inget vaccin
mot den här
sorten av viruset.
Nu söker forskare i England
efter folk som vill testa
ett nytt vaccin.
Forskarna hoppas att det
kan skydda mot
den nya sorten av viruset.
I så fall skulle det
kunna rädda människors liv.
Vaccinet måste testas i ett år.
Men redan efter några veckor
hoppas forskarna se
om det fungerar.
8 SIDOR/TT
28 juli 2026
Hoppas att dom hittar vaccin mot ebola.synd att många har dött