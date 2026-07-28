Världen

Personen har en vit overall och visir och står framför en spegel.

Personal i vården gör sig klar att jobba mot ebola. Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP/TT

Över tusen döda i ebola

Över tusen människor har dött
i sjukdomen ebola
i landet Kongo-Kinshasa i Afrika.
Det säger organisationen WHO.

Ännu fler människor
är smittade.

Det blev stora problem
med smitta i maj i år.
En ny sort av viruset
gör folk sjuka.

Det finns inget vaccin
mot den här
sorten av viruset.

Nu söker forskare i England
efter folk som vill testa
ett nytt vaccin.

Forskarna hoppas att det
kan skydda mot
den nya sorten av viruset.
I så fall skulle det
kunna rädda människors liv.

Vaccinet måste testas i ett år.
Men redan efter några veckor
hoppas forskarna se
om det fungerar.

8 SIDOR/TT

28 juli 2026

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1 kommentar
  1. V skriver:
    28 juli, 2026 kl. 10:11

    Hoppas att dom hittar vaccin mot ebola.synd att många har dött

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