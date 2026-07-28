Över tusen döda i ebola

Över tusen människor har dött

i sjukdomen ebola

i landet Kongo-Kinshasa i Afrika.

Det säger organisationen WHO.

Ännu fler människor

är smittade.

Det blev stora problem

med smitta i maj i år.

En ny sort av viruset

gör folk sjuka.

Det finns inget vaccin

mot den här

sorten av viruset.

Nu söker forskare i England

efter folk som vill testa

ett nytt vaccin.

Forskarna hoppas att det

kan skydda mot

den nya sorten av viruset.

I så fall skulle det

kunna rädda människors liv.

Vaccinet måste testas i ett år.

Men redan efter några veckor

hoppas forskarna se

om det fungerar.

8 SIDOR/TT