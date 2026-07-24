Avgift för elnät kan ändras

Elnätet är ledningarna

som gör att elen

kommer hem till folk.

Alla är med och betalar

för elnätet.

Men avgiften för elnätet

har fått kritik

för att vara hög.

Under våren har avgifterna

ökat mycket på kort tid.

Myndigheten Konkurrensverket

har varnat för att folk

får betala för mycket

för elnätet.

Nu ska regeringens expert

undersöka hur avgiften

kan ändras.

– Vi vill att avgiften hamnar

på en vettig nivå.

Det säger Ebba Busch

i partiet Kristdemokraterna.

Hon är regeringens

minister för energi.

Experten ska vara klar

i november år 2027.

Regeringen vill att det

ska finnas en gräns

för hur mycket

företagen för elnätet

ska få tjäna.

8 SIDOR/TT