Sverige
Elnätet skickar ut el i ledningar till människor i Sverige. Foto: Johan Nilsson/TT
Avgift för elnät kan ändras
Elnätet är ledningarna
som gör att elen
kommer hem till folk.
Alla är med och betalar
för elnätet.
Men avgiften för elnätet
har fått kritik
för att vara hög.
Under våren har avgifterna
ökat mycket på kort tid.
Myndigheten Konkurrensverket
har varnat för att folk
får betala för mycket
för elnätet.
Nu ska regeringens expert
undersöka hur avgiften
kan ändras.
– Vi vill att avgiften hamnar
på en vettig nivå.
Det säger Ebba Busch
i partiet Kristdemokraterna.
Hon är regeringens
minister för energi.
Experten ska vara klar
i november år 2027.
Regeringen vill att det
ska finnas en gräns
för hur mycket
företagen för elnätet
ska få tjäna.
8 SIDOR/TT
Elnätet
- Avgiften för elnätet
är en av kostnaderna
som alla människor får betala
på räkningen för el.
- Du får en räkning för elen
som du använder hemma.
Du får en annan räkning för elnätet.
- Avgiften för elnätet är ofta
ungefär lika stor
som avgiften för el.
Den kan också vara högre.
- Den tredje delen i räkningen för el
är skatt för energi.
Alla betalar skatt för energi.
24 juli 2026
När konkurrens saknas blir reglering viktigare än marknaden. Frågan är inte bara hur höga elnätsavgifterna är, utan om de speglar verkliga investeringar eller övervinster.