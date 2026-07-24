Världen

  • France Wildfires

    Ett flygplan släpper vatten från luften på elden i Frankrike. Foto: Caroline Blumberg/AP/TT

  • APTOPIX Spain Europe Wildfires

    Det brinner i Spanien. Flyg försöker släcka från luften. Foto: Manu Fernandez/AP/TT

  • France Extreme Weather Heat

    Svart rök i området Cap Ferret I Frankrike. Foto: Caroline Blumberg/AP/TT

  • FRANCE-ENVIRONMENT-CLIMATE-WEATHER-FIRE

    Människor flyr från Cap Ferret i Frankrike med båt. Foto: Romain Perrocheau/AP/TT

  • Spain Wildfire

    I Spanien bor människor som flytt elden i en idrottshall. Foto: Manu Fernandez/AP/TT

Flyg ska släcka bränder

Det är stora bränder
i Spanien och i Frankrike.
Många tusen människor
har tvingats fly i länderna.

Folk i området Cap Ferret
i sydvästra Frankrike
har fått hjälp att fly i båt.
Människor berättar att aska
blåser in över stränderna.

Elden sprider sig snabbt.
Personalen som jobbar
med att släcka
har inte kontroll över elden.

Både Spanien och Frankrike
ska få hjälp från EU
att släcka och stoppa elden.

Flygplan från flera länder
ska hjälpa Frankrike.
De ska släcka bränderna
i skogen från luften.

Sverige ska också skicka
två flygplan.

8 SIDOR/TT

24 juli 2026

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3 kommentarer
  1. V skriver:
    24 juli, 2026 kl. 15:21

    Tack sverige ni är alltid så hjälpsama

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  2. MILENA skriver:
    24 juli, 2026 kl. 16:12

    OMG!😔

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  3. Märta123 skriver:
    24 juli, 2026 kl. 16:22

    Oj stackars de som bor där men bra att eu ska hjälpa till. Hoppas att de kan hjälpa till.

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