Flyg ska släcka bränder

Det är stora bränder

i Spanien och i Frankrike.

Många tusen människor

har tvingats fly i länderna.

Folk i området Cap Ferret

i sydvästra Frankrike

har fått hjälp att fly i båt.

Människor berättar att aska

blåser in över stränderna.

Elden sprider sig snabbt.

Personalen som jobbar

med att släcka

har inte kontroll över elden.

Både Spanien och Frankrike

ska få hjälp från EU

att släcka och stoppa elden.

Flygplan från flera länder

ska hjälpa Frankrike.

De ska släcka bränderna

i skogen från luften.

Sverige ska också skicka

två flygplan.

8 SIDOR/TT