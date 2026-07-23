Martin Kragh är död.

Han var expert

på landet Ryssland.

Han blev 45 år.

Martin Kragh var forskare

på Centrum för Östeuropastudier

vid Utrikespolitiska institutet

i Stockholm.

De senaste åren har han ofta

pratat i tidningar,

radio och tv

om Rysslands krig mot Ukraina.

Han har fått priser för sitt arbete.

Han har bland annat fått

medalj av kungen

för sin forskning

om historia och politik om säkerhet.

Tidigare i sommar berättade han

om sitt liv i Sveriges Radios program

Sommar i P1.

Han berättade om när han

fick veta att han hade

cancer i bukspottkörteln.

Då var han 42 år.

Han berättade om

behandlingen mot cancern.

Men han ville inte att sjukdomen

skulle stoppa honom.

Han ville vinna mot sjukdomen.

Han ville fortsätta att vara pappa.

I programmet Sommar berättade han

att han hade börjat skriva nya böcker.

Lyssna på Martin Kraghs program

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR