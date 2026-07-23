Sverige

Ett porträtt.

Martin Kragh. Foto: Staffan Löwstedt/SVD/TT

Martin Kragh är död

Martin Kragh är död.
Han var expert
på landet Ryssland.
Han blev 45 år.

Martin Kragh var forskare
på Centrum för Östeuropastudier
vid Utrikespolitiska institutet
i Stockholm.

De senaste åren har han ofta
pratat i tidningar,
radio och tv
om Rysslands krig mot Ukraina.

Han har fått priser för sitt arbete.
Han har bland annat fått
medalj av kungen
för sin forskning
om historia och politik om säkerhet.

Tidigare i sommar berättade han
om sitt liv i Sveriges Radios program
Sommar i P1.
Han berättade om när han
fick veta att han hade
cancer i bukspottkörteln.
Då var han 42 år.

Han berättade om
behandlingen mot cancern.
Men han ville inte att sjukdomen
skulle stoppa honom.
Han ville vinna mot sjukdomen.
Han ville fortsätta att vara pappa.

I programmet Sommar berättade han
att han hade börjat skriva nya böcker.

Lyssna på Martin Kraghs program

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

23 juli 2026

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2 kommentarer
  1. ... skriver:
    23 juli, 2026 kl. 16:12

    Usch så tråkigt att människor dör så unga rip vännen vila ifred.

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  2. Heidi skriver:
    23 juli, 2026 kl. 16:45

    Så tråkigt! En fin människa och familjen far! 😢😢

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