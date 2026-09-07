Världen

  • Russia US

    Möte hos Rysslands ledare Vladimir Putin i Moskva. Foto: Gavriil Grigorov/AP/TT

  • Russia Ukraine War US

    Amerikanen Steve Witkoff och Ukrainas ledare Volodmyr Zelenskyj berättar om mötet. Foto: Francisco Seco /AP/TT

Ingen fred efter samtal

I helgen har två
av Trumps medarbetare
varit i både Ryssland
och Ukraina.

USAs ledare Trump
vill att de ska försöka
få slut på kriget.

Steve Witkoff och Jared Kushner
pratade med Rysslands ledare
Vladimir Putin på lördagen.
Mötet i staden Moskva
var i ungefär tre timmar.

På söndagen var
Witkoff och Kushner i Ukraina.
De pratade med Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.
Det mötet var också
ungefär tre timmar.

Det blev ingen fred.
Men amerikanerna säger
att de har nya planer
för att få slut på kriget.
De ska berätta mer snart.

Zelenskyj säger att han tror
att kriget fortsätter
i vinter också.

Ryssland startade
kriget mot Ukraina
i februari år 2022.

8 SIDOR/TT

7 september 2026

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3 kommentarer
  1. Håkan skriver:
    7 september, 2026 kl. 11:51

    Vem är Steve Witkoff och Jared Kushner?

    Sitter de i riksdagen?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      7 september, 2026 kl. 12:33

      Hej Håkan!
      Nej de är inte politiker
      och de sitter inte i USAs riksdag.
      Men de jobbar för USAs president Donald Trump.
      Jared Kushner är också Donald Trumps svärson.
      /Hälsningar 8 Sidor

  2. Var vaksam, vem är vän och vem är fiende skriver:
    7 september, 2026 kl. 17:40

    Ber att kriget avslutas omgående.
    En dåre lurade Putin att starta kriget.
    Det finns ett överflöd av onda människor och ondska på Planeten just nu.
    Vi lever i Tidens slut.

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