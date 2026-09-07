Ingen fred efter samtal

I helgen har två

av Trumps medarbetare

varit i både Ryssland

och Ukraina.

USAs ledare Trump

vill att de ska försöka

få slut på kriget.

Steve Witkoff och Jared Kushner

pratade med Rysslands ledare

Vladimir Putin på lördagen.

Mötet i staden Moskva

var i ungefär tre timmar.

På söndagen var

Witkoff och Kushner i Ukraina.

De pratade med Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

Det mötet var också

ungefär tre timmar.

Det blev ingen fred.

Men amerikanerna säger

att de har nya planer

för att få slut på kriget.

De ska berätta mer snart.

Zelenskyj säger att han tror

att kriget fortsätter

i vinter också.

Ryssland startade

kriget mot Ukraina

i februari år 2022.

8 SIDOR/TT