En kram kan göra oss gladare

Nyligen var det

kramens dag.

Dagen ska få fler

att ge en kram.

Den 14 februari är det

alla hjärtans dag.

Då vill många visa

att de tycker om någon.

En kram kan passa bra då.

Kramar kan få oss

att må bättre.

Det säger forskarna.

Kramar gör oss

mindre stressade

och får oss att slappna av.

Vi kan känna

mindre smärta

om vi kramas.

Och en kram kan göra

att vi känner oss gladare.

Allt det här

beror på att kramen

får viktiga ämnen

i kroppen att jobba.

En kram gör också ofta

att vi känner oss varmare.

Och visste du att bin

värmer varandra hela vintern

genom att vara nära.

I kupan kryper de ihop

i en stor boll.

De är så nära varandra

att de nästan kramas.

Vi borde nog kramas

så ofta vi kan.

Men kom ihåg att du

inte får krama någon

som inte vill.

Fråga alltid först.