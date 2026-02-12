Krönika
En kram kan få oss att må bättre. Foto: Patrik Lundin/SVD/TT
En kram kan göra oss gladare
Nyligen var det
kramens dag.
Dagen ska få fler
att ge en kram.
Den 14 februari är det
alla hjärtans dag.
Då vill många visa
att de tycker om någon.
En kram kan passa bra då.
Kramar kan få oss
att må bättre.
Det säger forskarna.
Kramar gör oss
mindre stressade
och får oss att slappna av.
Vi kan känna
mindre smärta
om vi kramas.
Och en kram kan göra
att vi känner oss gladare.
Allt det här
beror på att kramen
får viktiga ämnen
i kroppen att jobba.
En kram gör också ofta
att vi känner oss varmare.
Och visste du att bin
värmer varandra hela vintern
genom att vara nära.
I kupan kryper de ihop
i en stor boll.
De är så nära varandra
att de nästan kramas.
Vi borde nog kramas
så ofta vi kan.
Men kom ihåg att du
inte får krama någon
som inte vill.
Fråga alltid först.
