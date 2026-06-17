Alla har rätt att lära

Visste du att alla människor

har rätt att få utbildning?

Det har organisationen

Förenta Nationerna bestämt.

År 1842 bestämde Sverige

att alla barn

skulle få gå i skolan.

Men redan år 1826

startade en skola på landet

nära staden Flen i Sörmland.

En rik man och kvinna

ordnade med skolan.

Skolan fick namnet Sigridslund

efter deras dotter Sigrid.

Men Sigrid hann aldrig

gå i skolan.

Hon dog när hon

bara var fyra år.

I Sigridslund kunde

alla barn få utbildning.

Det var ovanligt på den tiden.

Många skolor var bara

för barn från rika familjer.

Men barn med intellektuell

funktionsnedsättning

gick aldrig i Sigridslund.

Inte förrän år 1968

fick de samma rätt

att gå i skolan i Sverige

som andra barn.

Tänk om det rika paret

hade ordnat skolor åt alla

redan för 200 år sedan.

Utbildning för alla

borde alltid ha varit självklart.

Skolan Sigridslund fanns

i över 180 år.

Massor av barn gick där.

Men till slut

stängde politikerna skolan.

Många blev ledsna.

De saknade sin skola.

Men de fick gå

i andra skolor.

Nu är skolan ett kafé.

Du kan dricka kaffe

i de gamla klassrummen.