Krönika
Sigridslunds skola utanför staden Flen i Sörmland startade år 1826. Nu är den ett kafé. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Alla har rätt att lära
Visste du att alla människor
har rätt att få utbildning?
Det har organisationen
Förenta Nationerna bestämt.
År 1842 bestämde Sverige
att alla barn
skulle få gå i skolan.
Men redan år 1826
startade en skola på landet
nära staden Flen i Sörmland.
En rik man och kvinna
ordnade med skolan.
Skolan fick namnet Sigridslund
efter deras dotter Sigrid.
Men Sigrid hann aldrig
gå i skolan.
Hon dog när hon
bara var fyra år.
I Sigridslund kunde
alla barn få utbildning.
Det var ovanligt på den tiden.
Många skolor var bara
för barn från rika familjer.
Men barn med intellektuell
funktionsnedsättning
gick aldrig i Sigridslund.
Inte förrän år 1968
fick de samma rätt
att gå i skolan i Sverige
som andra barn.
Tänk om det rika paret
hade ordnat skolor åt alla
redan för 200 år sedan.
Utbildning för alla
borde alltid ha varit självklart.
Skolan Sigridslund fanns
i över 180 år.
Massor av barn gick där.
Men till slut
stängde politikerna skolan.
Många blev ledsna.
De saknade sin skola.
Men de fick gå
i andra skolor.
Nu är skolan ett kafé.
Du kan dricka kaffe
i de gamla klassrummen.
17 juni 2026