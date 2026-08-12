Att mäta tiden som inte syns

Tiden är osynlig.

Vi kan inte se den.

Vi kan inte ta på den.

Ändå finns den.

Tiden går framåt.

Sekund för sekund.

Minut för minut.

Timme för timme.

Dag för dag.

Tiden går även om jag

inte gör något särskilt.

Tiden verkar ofta gå fortare

när jag har roligt.

Och väldigt långsamt

när jag har tråkigt.

Ändå går faktiskt tiden

hela tiden lika fort.

Det kan vi se

i en klocka.

Visaren rör sig framåt

i samma takt.

Men för många

är klockan för svår.

De kan inte förstå tiden

på det viset.

Men vi behöver alla

ha känslan för tid

för att livet ska gå lättare.

Vi vill komma i tid

till jobbet och skolan.

Vi vill inte behöva

stå och vänta på bussen

flera timmar för länge.

Därför tackar jag

de smarta experter

som har hittat andra sätt

att få koll på tiden.

Deras uppfinningar

mäter tiden med prickar

eller som en linjal,

en timstock.

Det hjälper fler att få koll.

Hoppas att du hittar ditt sätt

att förstå tiden.

Då ser du att snart

är sommaren slut.