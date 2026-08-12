Krönika
Vi kan mäta tiden i en klocka. Foto: Anna Hållams/TT
Att mäta tiden som inte syns
Tiden är osynlig.
Vi kan inte se den.
Vi kan inte ta på den.
Ändå finns den.
Tiden går framåt.
Sekund för sekund.
Minut för minut.
Timme för timme.
Dag för dag.
Tiden går även om jag
inte gör något särskilt.
Tiden verkar ofta gå fortare
när jag har roligt.
Och väldigt långsamt
när jag har tråkigt.
Ändå går faktiskt tiden
hela tiden lika fort.
Det kan vi se
i en klocka.
Visaren rör sig framåt
i samma takt.
Men för många
är klockan för svår.
De kan inte förstå tiden
på det viset.
Men vi behöver alla
ha känslan för tid
för att livet ska gå lättare.
Vi vill komma i tid
till jobbet och skolan.
Vi vill inte behöva
stå och vänta på bussen
flera timmar för länge.
Därför tackar jag
de smarta experter
som har hittat andra sätt
att få koll på tiden.
Deras uppfinningar
mäter tiden med prickar
eller som en linjal,
en timstock.
Det hjälper fler att få koll.
Hoppas att du hittar ditt sätt
att förstå tiden.
Då ser du att snart
är sommaren slut.
12 augusti 2026
Jag förstår men tycker om sommaren så snart sommarlov slut då börjar jobbar och skolan träffa kompisar och lärare 😀
Tyvärr! imorgon jag fyller år! någon kan hitta nånting som kan stoppa tiden!!! Då blir det bättre! Kanske ännu bättre att går i tiden tillbaka!
Grattis till dig!
Hälsningar från Marie på 8 Sidor
UF! Tack ska du ha! Vi kan ser om jag överlever till imorgon! Hoppas!😎
Grattis! 🎉
Hur många år blir du?