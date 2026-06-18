Visor som hyllar livet

Det finns många

vackra svenska visor.

Den visa jag älskar mest

heter Nu grönskar det.

Texten handlar om

hur vackert det är i naturen.

Den börjar så här

Nu grönskar det

i dalens famn

nu doftar äng och lid.

Kom med, kom med

på vandringsfärd

i vårens glada tid.

Evelyn Lindström

skrev texten till visan

för nästan hundra år sedan.

Melodin fanns tidigare

och är skriven av

Johan Sebastian Bach.

Det finns många fler visor

som hyllar naturen, växterna,

våren och sommaren i Sverige.

Till exempel visorna

• Du lindar av olvon

en midsommarkrans

• Den blomstertid

nu kommer

• Idas sommarvisa

och så förstås nationalsången

• Du gamla du fria

Folk i Sverige har i alla tider

känt kärlek till naturen.

Visorna påminner oss

också om att våga leva.

Var dag är som

en gyllne skål,

till brädden fylld med vin.

Så drick, min vän,

drick sol och doft,

ty dagen den är din.

Så slutar första versen

i visan jag älskar.

Jag önskar dig

en glad sommar.

Glöm inte att leva

och njuta av naturen

och av livet här och nu.

Lyssna på visan Nu grönskar det