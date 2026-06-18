Krönika

Ett barn går bland blommorna på en äng.

Ett barn på en blommande äng. Foto: Ulf Palm/TT

Visor som hyllar livet

Det finns många
vackra svenska visor.
Den visa jag älskar mest
heter Nu grönskar det.

Texten handlar om
hur vackert det är i naturen.
Den börjar så här

Nu grönskar det
i dalens famn
nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med
på vandringsfärd
i vårens glada tid.

Evelyn Lindström
skrev texten till visan
för nästan hundra år sedan.
Melodin fanns tidigare
och är skriven av
Johan Sebastian Bach.

Det finns många fler visor
som hyllar naturen, växterna,
våren och sommaren i Sverige.

Till exempel visorna
Du lindar av olvon
en midsommarkrans
Den blomstertid
nu kommer
Idas sommarvisa
och så förstås nationalsången
Du gamla du fria

Folk i Sverige har i alla tider
känt kärlek till naturen.
Visorna påminner oss
också om att våga leva.

Var dag är som
en gyllne skål,
till brädden fylld med vin.
Så drick, min vän,
drick sol och doft,
ty dagen den är din.

Så slutar första versen
i visan jag älskar.

Jag önskar dig
en glad sommar.

Glöm inte att leva
och njuta av naturen
och av livet här och nu.

Lyssna på visan Nu grönskar det

Katrin Kasström

18 juni 2026

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6 kommentarer
  1. Bebi Peggy skriver:
    18 juni, 2026 kl. 09:57

    Det är andra satsen ur Bondekantaten BWV 212 som är melodin till Nu grönskar det. Bondekantaten är i sin tur en hyllning till humlet som man gör öl av.

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      18 juni, 2026 kl. 10:37

      Tack Bebi Peggy för den informationen.
      Det är en mycket vacker visa.
      Glad Midsommar!
      Hälsar Katrin på 8 Sidor

  2. Bebi Peggy skriver:
    18 juni, 2026 kl. 10:44

    Evert Taube har gjort många fina sommarvisor. Älskliga blommor små, är en sådan. Den handlar om allt som händer i naturen. En annan aktuell visa är skriven av Lillebror Söderlund och heter Midsommarblomster. Den handlar just om traditionen att stoppa blommor under kudden innan det är dags att sova.

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      18 juni, 2026 kl. 11:31

      Evert Taube har gjort
      fantastiska visor!
      Jag tycker mest om
      Så skimrande var aldrig havet
      och Rosa på bal.
      Vilken visa är din favorit, Bebi Peggy?

  3. MILENA LUISA skriver:
    18 juni, 2026 kl. 11:19

    🥰💜

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  4. Bebi Peggy skriver:
    18 juni, 2026 kl. 12:13

    Min favorit bland Evert Taubes visor är Här Rose-Marie syns blåa Nämdöfjärden.

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