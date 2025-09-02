Kultur

Pippi och tre flaggor som det står Ikea på.

Alla elever i Sverige ska känna till Pippi och Ikea, tycker en grupp. Foto: NTB/TT

Elever ska känna till Pippi

Elever i skolorna
ska ha koll på saker
som är viktiga i Sverige.
Det tycker regeringen
och partiet Sverigedemokraterna.

Därför har regeringen
bett en grupp att göra en lista
med sådana saker.

Nu är gruppen klar.
På tisdagen presenterade
gruppens ledare Lars Trädgårdh
en lista med sakerna.
Listan kallas för kulturkanon.

På listan finns 100 saker
från kulturen eller i samhället
som är viktiga.

På listan finns
bland annat böcker,
filmer och musik.
Men också händelser
lagar, uppfinningar och företag.

Bland annat finns
boken Pippi Långstrump
av Astrid Lindgren med.

Andra böcker på listan
är Katitzi av Katarina Taikon
och Gösta Berlings saga
av Selma Lagerlöf.

Lagen Allemansrätten,
tävlingen Vasaloppet,
företaget Ikea
och ordet pappaledig
är andra saker på listan.

Det är inte klart
hur skolorna ska använda listan.
Det säger ministern
Parisa Liljestrand i regeringen.

– Det här är saker som
ska göra att människor känner
att de är med i samhället,
säger Parisa Liljestrand.

Regeringen och listan
har fått mycket kritik.
Samtidigt som regeringen vill berätta
om saker som är viktiga
har de minskat på pengar
till kultur och utbildningar.
Det tycker många är dåligt.

Hela listan på Sveriges Radios sajt

8 SIDOR/TT

2 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Sofia skriver:
    2 september, 2025 kl. 17:01

    Konstigt att Nationalsång var inte med. Jag googlade på motiveringen då och fann att Du gamla du fria egentligen inte är politiskt erkänd nationalsång, bara tradition. Den borde ändå vara med, tycker jag, det är ganska unikt – ett land utan riktig nationalsång. Men saknade också Celsius – bättre än Fahrenheit. Samt Små grodorna och Idas sommarvisa.

    Svara
  2. PidgeyHeart skriver:
    2 september, 2025 kl. 19:58

    : (

    Svara
  3. Bebi Peggy skriver:
    2 september, 2025 kl. 20:20

    Blir förvånad över att Den blomstertid nu kommer inte är med. Den sången är väl ändå tradition. Precis som julvisan Hej tomtegubbar slå i glasen. Däremot såg jag att en annan psalm fanns med på listan: O store Gud. Den psalmen har både Elvis Presley och Tammy Wynette sjungit in.

    Svara
