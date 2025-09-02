Elever ska känna till Pippi

Elever i skolorna

ska ha koll på saker

som är viktiga i Sverige.

Det tycker regeringen

och partiet Sverigedemokraterna.

Därför har regeringen

bett en grupp att göra en lista

med sådana saker.

Nu är gruppen klar.

På tisdagen presenterade

gruppens ledare Lars Trädgårdh

en lista med sakerna.

Listan kallas för kulturkanon.

På listan finns 100 saker

från kulturen eller i samhället

som är viktiga.

På listan finns

bland annat böcker,

filmer och musik.

Men också händelser

lagar, uppfinningar och företag.

Bland annat finns

boken Pippi Långstrump

av Astrid Lindgren med.

Andra böcker på listan

är Katitzi av Katarina Taikon

och Gösta Berlings saga

av Selma Lagerlöf.

Lagen Allemansrätten,

tävlingen Vasaloppet,

företaget Ikea

och ordet pappaledig

är andra saker på listan.

Det är inte klart

hur skolorna ska använda listan.

Det säger ministern

Parisa Liljestrand i regeringen.

– Det här är saker som

ska göra att människor känner

att de är med i samhället,

säger Parisa Liljestrand.

Regeringen och listan

har fått mycket kritik.

Samtidigt som regeringen vill berätta

om saker som är viktiga

har de minskat på pengar

till kultur och utbildningar.

Det tycker många är dåligt.

Hela listan på Sveriges Radios sajt

8 SIDOR/TT