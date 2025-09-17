Kultur

Hon har en rosa luva över ansiktet. Den har hål för ögon och mun.

Felicia var tidigare Fröken Snusk. Foto: TT

Hon gör en egen låt

Fröken Snusk är
en känd svensk artist.
Hon döljer ansiktet
bakom en mask.

Tidigare i år blev det känt
att artisten var utbytt.
Nu var det en ny kvinna
bakom masken.

Hon som var Fröken Snusk förut
ska nu göra egen musik.
Hon heter Felicia,
säger hon själv.

Felicia har gjort en egen låt.
Den heter Black widow
och kommer den 19 september.

Felicia säger
att det nu är hennes tid
att göra det hon älskar
för sina fans.

– Jag är så otroligt glad
över all kärlek jag får av mina fans.
Jag är så peppad på
att få visa min musik
och att få visa vem Felicia är, säger hon.

Felicia säger att hon
vill fortsätta gömma sitt
ansikte när hon är artist.

17 september 2025

