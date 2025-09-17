Hon gör en egen låt

Fröken Snusk är

en känd svensk artist.

Hon döljer ansiktet

bakom en mask.

Tidigare i år blev det känt

att artisten var utbytt.

Nu var det en ny kvinna

bakom masken.

Hon som var Fröken Snusk förut

ska nu göra egen musik.

Hon heter Felicia,

säger hon själv.

Felicia har gjort en egen låt.

Den heter Black widow

och kommer den 19 september.

Felicia säger

att det nu är hennes tid

att göra det hon älskar

för sina fans.

– Jag är så otroligt glad

över all kärlek jag får av mina fans.

Jag är så peppad på

att få visa min musik

och att få visa vem Felicia är, säger hon.

Felicia säger att hon

vill fortsätta gömma sitt

ansikte när hon är artist.

8 SIDOR/TT