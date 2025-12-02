Kultur
Alla artister som är med i Melodifestivalen år 2026. Foto: Christine Olsson/TT
De tävlar i Mello
30 låtar med 30 artister
tävlar i Melodifestivalen
år 2026.
Det är fem tävlingar.
Sen vet vi vilka låtar
som är med i finalen
den 7 mars.
Tävlingen startar i Linköping
den 31 januari.
Då är bland andra
gruppen A-Teens med.
De sjunger låten Iconic.
A-Teens var väldigt populära
för 20 år sedan.
I den andra tävlingen
är den gamla Fröken Snusk med.
Men nu använder hon
sitt riktiga namn när hon sjunger.
Hon heter Felicia.
– Det känns helt otroligt, säger Felicia.
Hon är glad att visa vem hon är.
Som Fröken Snusk sjöng hon
alltid med en mask över ansiktet.
Artisten Sanna Nielsen är med
i den femte tävlingen.
Det blir åttonde gången
som hon tävlar i Melodifestivalen.
Hon har vunnit en gång
med låter Undo.
Alla tävlingar i Melodifestivalen
går att se i SVT.
8 SIDOR/TT
De tävlar i Melodifestivalen 2026
Linköping den 31 januari
- Beautiful lie med Indra
- Berusade ord med Noll2
- Copacabana boy med Junior Lerin
- Half of me med Greczula
- Iconic med A-Teens
- Woman med Jacqline
Göteborg den 7 februari
- Där hela världen väntar med Klara Almström
- Glitter med Arwin
- Honey honey med Robin Bengtsson
- My system med Felicia
- Oxygen med Laila Adèle
- Rakt in i elden med Brandsta City Släckers
Kristianstad den 14 februari
- Ain’t today med Saga Ludvigsson
- Dusk till dawn med Patrik Jean
- Ingenting med Emilia Pantic
- King of rock ’n’ roll med Korslagda
- Selfish med Eva Jumatate
- Viva l’amor med Medina
Malmö den 21 februari.
- Dooset daram med Meira Omar
- Eternity med Cimberly
- Från landet med Erika Jonsson
- Hatar att jag älskar dig med Felix Manu
- Hollow med Smash Into Pieces
- Ingenting är efter oss med Timo Räisänen
Sundsvall den 28 februari
- Delulu med Lilla Al-Fadji
- Hearts don’t lie med Vilhelm Buchaus
- Lång ifrån alla andra med Juliett
- Tongue tied med Alexa
- Waste your love med Sanna Nielsen
- Who you are med Bladë
Finalen är i Stockholm den 7 mars
2 december 2025
När börjar melodifestivalen? 😊☺️
Till Sara- 31 Januari i Linköping börjar hela tävlingen i Sverige.
Ok tack för svaret 🥰