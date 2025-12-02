De tävlar i Mello

30 låtar med 30 artister

tävlar i Melodifestivalen

år 2026.

Det är fem tävlingar.

Sen vet vi vilka låtar

som är med i finalen

den 7 mars.

Tävlingen startar i Linköping

den 31 januari.

Då är bland andra

gruppen A-Teens med.

De sjunger låten Iconic.

A-Teens var väldigt populära

för 20 år sedan.

I den andra tävlingen

är den gamla Fröken Snusk med.

Men nu använder hon

sitt riktiga namn när hon sjunger.

Hon heter Felicia.

– Det känns helt otroligt, säger Felicia.

Hon är glad att visa vem hon är.

Som Fröken Snusk sjöng hon

alltid med en mask över ansiktet.

Artisten Sanna Nielsen är med

i den femte tävlingen.

Det blir åttonde gången

som hon tävlar i Melodifestivalen.

Hon har vunnit en gång

med låter Undo.

Alla tävlingar i Melodifestivalen

går att se i SVT.

8 SIDOR/TT