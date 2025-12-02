Kultur

De står tillsammans under en stor discokula.

Alla artister som är med i Melodifestivalen år 2026. Foto: Christine Olsson/TT

De tävlar i Mello

30 låtar med 30 artister
tävlar i Melodifestivalen
år 2026.

Det är fem tävlingar.
Sen vet vi vilka låtar
som är med i finalen
den 7 mars.

Tävlingen startar i Linköping
den 31 januari.
Då är bland andra
gruppen A-Teens med.
De sjunger låten Iconic.
A-Teens var väldigt populära
för 20 år sedan.

I den andra tävlingen
är den gamla Fröken Snusk med.
Men nu använder hon
sitt riktiga namn när hon sjunger.
Hon heter Felicia.

– Det känns helt otroligt, säger Felicia.

Hon är glad att visa vem hon är.
Som Fröken Snusk sjöng hon
alltid med en mask över ansiktet.

Artisten Sanna Nielsen är med
i den femte tävlingen.
Det blir åttonde gången
som hon tävlar i Melodifestivalen.
Hon har vunnit en gång
med låter Undo.

Alla tävlingar i Melodifestivalen
går att se i SVT.

8 SIDOR/TT

De tävlar i Melodifestivalen 2026

Linköping den 31 januari

  • Beautiful lie med Indra
  • Berusade ord med Noll2
  • Copacabana boy med Junior Lerin
  • Half of me med Greczula
  • Iconic med A-Teens
  • Woman med Jacqline

Göteborg den 7 februari

  • Där hela världen väntar med Klara Almström
  • Glitter med Arwin
  • Honey honey med Robin Bengtsson
  • My system med Felicia
  • Oxygen med Laila Adèle
  • Rakt in i elden med Brandsta City Släckers

Kristianstad den 14 februari

  • Ain’t today med Saga Ludvigsson
  • Dusk till dawn med Patrik Jean
  • Ingenting med Emilia Pantic
  • King of rock ’n’ roll med Korslagda
  • Selfish med Eva Jumatate
  • Viva l’amor med Medina

Malmö den 21 februari.

  • Dooset daram med Meira Omar
  • Eternity med Cimberly
  • Från landet med Erika Jonsson
  • Hatar att jag älskar dig med Felix Manu
  • Hollow med Smash Into Pieces
  • Ingenting är efter oss med Timo Räisänen

Sundsvall den 28 februari

  • Delulu med Lilla Al-Fadji
  • Hearts don’t lie med Vilhelm Buchaus
  • Lång ifrån alla andra med Juliett
  • Tongue tied med Alexa
  • Waste your love med Sanna Nielsen
  • Who you are med Bladë

Finalen är i Stockholm den 7 mars

2 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Sara skriver:
    2 december, 2025 kl. 17:45

    När börjar melodifestivalen? 😊☺️

    Svara
  2. Vinne skriver:
    2 december, 2025 kl. 17:52

    Till Sara- 31 Januari i Linköping börjar hela tävlingen i Sverige.

    Svara
  3. Sara skriver:
    2 december, 2025 kl. 18:48

    Ok tack för svaret 🥰

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar