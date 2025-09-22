Mello i sex städer

Den 31 januari startar

Melodifestivalen, Mello.

Nu är det klart vilka städer

tävlingen ska vara i.

Första tävlingen är

i staden Linköping.

Efter premiären blir det tävlingar

i Göteborg, Kristianstad,

Malmö och Sundsvall.

Den 7 mars är den stora finalen

i Strawberry arena i Solna,

nära Stockholm.

I finalen blir det klart

vilken låt som vinner.

Den får tävla i Eurovision song contest

i staden Wien i Österrike i maj.

Aldrig har så många

velat vara med

och tävla i Mello som nu.

3 888 låtar har kommit in.

Det är nytt rekord.

Nu ska 30 låtar väljas ut.

De får vara med och tävla.

I år var det gruppen Kaj

som vann Mello.

Deras låt heter Bara bada bastu.

8 SIDOR/TT