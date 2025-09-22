Kultur
Gruppen Kaj sjunger låten Bara bada bastu. Foto: TT
Mello i sex städer
Den 31 januari startar
Melodifestivalen, Mello.
Nu är det klart vilka städer
tävlingen ska vara i.
Första tävlingen är
i staden Linköping.
Efter premiären blir det tävlingar
i Göteborg, Kristianstad,
Malmö och Sundsvall.
Den 7 mars är den stora finalen
i Strawberry arena i Solna,
nära Stockholm.
I finalen blir det klart
vilken låt som vinner.
Den får tävla i Eurovision song contest
i staden Wien i Österrike i maj.
Aldrig har så många
velat vara med
och tävla i Mello som nu.
3 888 låtar har kommit in.
Det är nytt rekord.
Nu ska 30 låtar väljas ut.
De får vara med och tävla.
I år var det gruppen Kaj
som vann Mello.
Deras låt heter Bara bada bastu.
8 SIDOR/TT
22 september 2025
