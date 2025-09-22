Kultur

De står i en bastu och sjunger.

Gruppen Kaj sjunger låten Bara bada bastu. Foto: TT

Mello i sex städer

Den 31 januari startar
Melodifestivalen, Mello.
Nu är det klart vilka städer
tävlingen ska vara i.

Första tävlingen är
i staden Linköping.
Efter premiären blir det tävlingar
i Göteborg, Kristianstad,
Malmö och Sundsvall.

Den 7 mars är den stora finalen
i Strawberry arena i Solna,
nära Stockholm.

I finalen blir det klart
vilken låt som vinner.
Den får tävla i Eurovision song contest
i staden Wien i Österrike i maj.

Aldrig har så många
velat vara med
och tävla i Mello som nu.
3 888 låtar har kommit in.
Det är nytt rekord.

Nu ska 30 låtar väljas ut.
De får vara med och tävla.

I år var det gruppen Kaj
som vann Mello.
Deras låt heter Bara bada bastu.

8 SIDOR/TT

22 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. basta skriver:
    22 september, 2025 kl. 10:41

    oj

    Svara
  2. ERIC skriver:
    22 september, 2025 kl. 11:03

    KAJ ÄR Bäst Mello är bäst ❤❤❤

    Svara
  3. ERIC skriver:
    22 september, 2025 kl. 11:04

    KAJ ÄR Bäst

    Svara
  4. Emil skriver:
    22 september, 2025 kl. 12:11

    Har Kristanstad en en arena???🤣🤣🤣

    Svara
  5. Olena skriver:
    22 september, 2025 kl. 14:59

    Nice😎

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar