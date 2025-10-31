Sju fast efter stöld i Paris

Nyligen hände en skandal

i Frankrikes huvudstad Paris.

Fyra tjuvar lyckades stjäla

många dyra smycken från

landets mest kända museum, Louvren.

Stölden hände

på bara några minuter

tidigt en söndag morgon.

Tjuvarna fick med sig juveler

som smaragder och diamanter.

En del hade tillhört kejsaren

Napoleon Bonaparte.

Tjuvarna stal juveler värda

ungefär 960 miljoner kronor.

Folk blev chockade över stölden.

Många har undrat

hur säkerheten fungerar på museet.

Tjuvarna använde

en särskild bil med en stege.

Folk i Paris använder ofta

en sådan när de ska flytta.

Tjuvarna tog sig in och ut

ur museet genom ett fönster.

De flydde sedan på mopeder.

Poliserna har nu

tagit fast sju personer.

En av dem greps på en flygplats

en vecka efter stölden.

Han var på väg att lämna landet.

Poliserna har också

hittat bevis på museet,

bland annat en hjälm

och en handske.

Men alla juvelerna

är fortfarande borta.

Larmet fungerade som det skulle.

Men kamerorna filmade inte överallt.

Poliserna tror att en vakt på museet

kan ha hjälpt tjuvarna.

SARAH GREEN OCH TT

