Kultur
Poliser vid bilen med stege som tjuvarna använde för att ta sig in i museet. Foto: Thibault Camus/AP/TT
Poliserna jobbar inne på museet. Foto: Thibault Camus/AP/TT
Laure Beccuau är åklagare. Hon leder undersökningen om stölden. Många vill prata med henne. Foto: Leewis Joly/AP/TT
Sju fast efter stöld i Paris
Nyligen hände en skandal
i Frankrikes huvudstad Paris.
Fyra tjuvar lyckades stjäla
många dyra smycken från
landets mest kända museum, Louvren.
Stölden hände
på bara några minuter
tidigt en söndag morgon.
Tjuvarna fick med sig juveler
som smaragder och diamanter.
En del hade tillhört kejsaren
Napoleon Bonaparte.
Tjuvarna stal juveler värda
ungefär 960 miljoner kronor.
Folk blev chockade över stölden.
Många har undrat
hur säkerheten fungerar på museet.
Tjuvarna använde
en särskild bil med en stege.
Folk i Paris använder ofta
en sådan när de ska flytta.
Tjuvarna tog sig in och ut
ur museet genom ett fönster.
De flydde sedan på mopeder.
Poliserna har nu
tagit fast sju personer.
En av dem greps på en flygplats
en vecka efter stölden.
Han var på väg att lämna landet.
Poliserna har också
hittat bevis på museet,
bland annat en hjälm
och en handske.
Men alla juvelerna
är fortfarande borta.
Larmet fungerade som det skulle.
Men kamerorna filmade inte överallt.
Poliserna tror att en vakt på museet
kan ha hjälpt tjuvarna.
SARAH GREEN OCH TT
Läs mer om stölden:
Inte den första stölden
- Det är inte första gången
som det händer en stöld på Frankrikes
mest kända museum, Louvren.
- År 1911 stal en man
ett av världens mest kända
konstverk från museet.
Det var tavlan Mona Lisa,
målad av Leonardo da Vinci.
- Tjuven var en man från Italien.
Han jobbade som glasmästare
och ramade in museets målningar.
- Mannen gömde tavlan
i sitt hem i Paris i två år.
Sedan försökte han sälja den
till en konsthandlare.
Men konsthandlaren larmade poliserna.
Tavlan kom tillbaka till museet.
31 oktober 2025
Min vännina berättade om Louvren…UF…man får inte stjäla!!!
Varför ska en vakt hjälpa tjuvar? En vakt är till för att hjälpa poliser fast i lägre nivåer och säkra landet och staden bättre, inte göra det värre!!! Arristera vakten då!!
Vissa människor tror att de kan bete sig hur som helst. Visar bara hur låga och mörka deras själar är.