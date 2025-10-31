Kultur

  • France Louvre

    Poliser vid bilen med stege som tjuvarna använde för att ta sig in i museet. Foto: Thibault Camus/AP/TT

  • France Louvre

    Poliserna jobbar inne på museet. Foto: Thibault Camus/AP/TT

  • France Paris Shooting

    Laure Beccuau är åklagare. Hon leder undersökningen om stölden. Många vill prata med henne. Foto: Leewis Joly/AP/TT

Sju fast efter stöld i Paris

Nyligen hände en skandal
i Frankrikes huvudstad Paris.

Fyra tjuvar lyckades stjäla
många dyra smycken från
landets mest kända museum, Louvren.

Stölden hände
på bara några minuter
tidigt en söndag morgon.

Tjuvarna fick med sig juveler
som smaragder och diamanter.
En del hade tillhört kejsaren
Napoleon Bonaparte.
Tjuvarna stal juveler värda
ungefär 960 miljoner kronor.

Folk blev chockade över stölden.
Många har undrat
hur säkerheten fungerar på museet.

Tjuvarna använde
en särskild bil med en stege.
Folk i Paris använder ofta
en sådan när de ska flytta.

Tjuvarna tog sig in och ut
ur museet genom ett fönster.
De flydde sedan på mopeder.

Poliserna har nu
tagit fast sju personer.
En av dem greps på en flygplats
en vecka efter stölden.
Han var på väg att lämna landet.

Poliserna har också
hittat bevis på museet,
bland annat en hjälm
och en handske.
Men alla juvelerna
är fortfarande borta.

Larmet fungerade som det skulle.
Men kamerorna filmade inte överallt.
Poliserna tror att en vakt på museet
kan ha hjälpt tjuvarna.

SARAH GREEN OCH TT

Läs mer om stölden: 

Tjuvar tog juveler i Paris

Poliser tog misstänkta tjuvar

Inte den första stölden

  • Det är inte första gången
    som det händer en stöld på Frankrikes
    mest kända museum, Louvren.
  • År 1911 stal en man
    ett av världens mest kända
    konstverk från museet.
    Det var tavlan Mona Lisa,
    målad av Leonardo da Vinci.
  • Tjuven var en man från Italien.
    Han jobbade som glasmästare
    och ramade in museets målningar.
  • Mannen gömde tavlan
    i sitt hem i Paris i två år.
    Sedan försökte han sälja den
    till en konsthandlare.
    Men konsthandlaren larmade poliserna.
    Tavlan kom tillbaka till museet.
En bild på tavlan Mona-Lisa. Ramen är av guld. Bilden är mörk förutom Mona-Lisas ljusa ansikte och händer som hon har korsat över midjan. Mona Lisa av Leonardo da Vinci på museet Louvren i Paris. Foto: Hans T Dahlskog/TT

31 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 10:11

    Min vännina berättade om Louvren…UF…man får inte stjäla!!!

    Svara
  2. Vinne skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 11:41

    Varför ska en vakt hjälpa tjuvar? En vakt är till för att hjälpa poliser fast i lägre nivåer och säkra landet och staden bättre, inte göra det värre!!! Arristera vakten då!!

    Svara
  3. Karin skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 13:59

    Vissa människor tror att de kan bete sig hur som helst. Visar bara hur låga och mörka deras själar är.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar