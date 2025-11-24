Kultur
Ett nytt porträtt av simmaren Sarah Sjöström. Foto: Magnus Ragnvid
Hela porträttet av Sarah Sjöström. Foto: Magnus Ragnvid
Samlingen med porträtt finns i slottet Gripsholm i Mariefred. Foto: Pontus Lundahl/TT
Nytt porträtt i slottet
På slottet Gripsholm
i Mariefred finns statens
stora samling med porträtt.
Varje år kommer
nya porträtt till samlingen.
Ett av dem är ett hedersporträtt.
Det är en bild av
en svensk person
som har gjort något viktigt.
I år är porträttet
på simmaren Sarah Sjöström.
Hon är en av världens bästa simmare.
Hon har vunnit många medaljer
och gjort flera världsrekord.
Det är fotografen Magnus Ragnvid
som har tagit bilden
på Sarah Sjöström.
På bilden har Sarah Sjöström
en klänning i silver.
Lars Wallin har gjort klänningen.
Klänningen kan få oss
att tänka på vatten.
Klänningen kan också göra
att Sarah Sjöström liknar
en staty av en grekisk gud.
Sarah Sjöström är gravid på bilden.
Hon fick barn i somras.
Just nu är hon ledig
från simningen.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Statens samling med porträtt
- Statens samling med porträtt
finns på slottet Gripsholm
i Mariefred.
- Ett porträtt är ett konstverk
av en person.
- Samlingen började år 1822.
- Det finns över fem tusen
porträtt i samlingen.
- Varje år kommer
ett nytt hedersporträtt.
- Förra året var Max Martin
på hedersporträttet.
Han jobbar med musik
och har skrivit många populära låtar.
- Samlingen med porträtt
finns med i Sveriges kulturkanon
som regeringen har beställt.
Det är lista på viktiga saker
i Sverige som folk ska känna till.
24 november 2025
först🤠
Det är helt och hålet onödig att vissa hennes mage.
Så fint porträtt verkligen, hon ser ut som en gudinna.
Peter Wang hon visar bara ett kommande liv som ska födas😘😘😘🤗🤗