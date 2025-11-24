Kultur

  • sarah2

    Ett nytt porträtt av simmaren Sarah Sjöström. Foto: Magnus Ragnvid

  • porträtt1

    Hela porträttet av Sarah Sjöström. Foto: Magnus Ragnvid

  • GRIPSHOLMS SLOTT

    Samlingen med porträtt finns i slottet Gripsholm i Mariefred. Foto: Pontus Lundahl/TT

Nytt porträtt i slottet

På slottet Gripsholm
i Mariefred finns statens
stora samling med porträtt.

Varje år kommer
nya porträtt till samlingen.
Ett av dem är ett hedersporträtt.
Det är en bild av
en svensk person
som har gjort något viktigt.

I år är porträttet
på simmaren Sarah Sjöström.

Hon är en av världens bästa simmare.
Hon har vunnit många medaljer
och gjort flera världsrekord.

Det är fotografen Magnus Ragnvid
som har tagit bilden
på Sarah Sjöström.

På bilden har Sarah Sjöström
en klänning i silver.
Lars Wallin har gjort klänningen.

Klänningen kan få oss
att tänka på vatten.
Klänningen kan också göra
att Sarah Sjöström liknar
en staty av en grekisk gud.

Sarah Sjöström är gravid på bilden.
Hon fick barn i somras.
Just nu är hon ledig
från simningen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Statens samling med porträtt

  • Statens samling med porträtt
    finns på slottet Gripsholm
    i Mariefred.
  • Ett porträtt är ett konstverk
    av en person.
  • Samlingen började år 1822.
  • Det finns över fem tusen
    porträtt i samlingen.
  • Varje år kommer
    ett nytt hedersporträtt.
  • Förra året var Max Martin
    på hedersporträttet.
    Han jobbar med musik
    och har skrivit många populära låtar.
  • Samlingen med porträtt
    finns med i Sveriges kulturkanon
    som regeringen har beställt.
    Det är lista på viktiga saker
    i Sverige som folk ska känna till.
Bilden visar en tavla som står på ett staffli. Tavlan är ett fotografi av låtskrivaren Max Martin. Fotot är svartvitt. Förra året fick Max Martin ett porträtt. Foto: Pontus Lundahl/TT

24 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. la skriver:
    24 november, 2025 kl. 13:52

    först🤠

    Svara
  2. Peter Wang skriver:
    24 november, 2025 kl. 14:54

    Det är helt och hålet onödig att vissa hennes mage.

    Svara
  3. V skriver:
    24 november, 2025 kl. 14:55

    Så fint porträtt verkligen, hon ser ut som en gudinna.

    Svara
  4. lea skriver:
    24 november, 2025 kl. 16:17

    Peter Wang hon visar bara ett kommande liv som ska födas😘😘😘🤗🤗

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar