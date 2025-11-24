Nytt porträtt i slottet

På slottet Gripsholm

i Mariefred finns statens

stora samling med porträtt.

Varje år kommer

nya porträtt till samlingen.

Ett av dem är ett hedersporträtt.

Det är en bild av

en svensk person

som har gjort något viktigt.

I år är porträttet

på simmaren Sarah Sjöström.

Hon är en av världens bästa simmare.

Hon har vunnit många medaljer

och gjort flera världsrekord.

Det är fotografen Magnus Ragnvid

som har tagit bilden

på Sarah Sjöström.

På bilden har Sarah Sjöström

en klänning i silver.

Lars Wallin har gjort klänningen.

Klänningen kan få oss

att tänka på vatten.

Klänningen kan också göra

att Sarah Sjöström liknar

en staty av en grekisk gud.

Sarah Sjöström är gravid på bilden.

Hon fick barn i somras.

Just nu är hon ledig

från simningen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR