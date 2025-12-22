Kultur

De står bredvid varandra och ler in i kameran.

Gina Dirawi och Hampus Nessvolds leder Mello. Foto: Janne Danielsson/SVT/TT

De leder Mello

Nu är det klart
vilka som ska leda
Melodifestivalen, Mello,
nästa år.

Det blir Gina Dirawi
och Hampus Nessvold.

Gina Dirawi har tidigare
varit ledare för
Melodifestivalen fyra gånger.

Hampus Nessvold är ny i Mello.
Han är tidigare känd
som komiker i programmet
Terese i kassan.

– Jag är glad och ärad
över att få vara
en del av Melodifestivalen,
säger Hampus Nessvold.

Första tävlingen i Mello
är den 31 januari nästa år.
Tävlingen är i Linköping
och visas på Sveriges Television, SVT.

8 SIDOR/TT

22 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar