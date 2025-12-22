De leder Mello

Nu är det klart

vilka som ska leda

Melodifestivalen, Mello,

nästa år.

Det blir Gina Dirawi

och Hampus Nessvold.

Gina Dirawi har tidigare

varit ledare för

Melodifestivalen fyra gånger.

Hampus Nessvold är ny i Mello.

Han är tidigare känd

som komiker i programmet

Terese i kassan.

– Jag är glad och ärad

över att få vara

en del av Melodifestivalen,

säger Hampus Nessvold.

Första tävlingen i Mello

är den 31 januari nästa år.

Tävlingen är i Linköping

och visas på Sveriges Television, SVT.

8 SIDOR/TT