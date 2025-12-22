Kultur
Gina Dirawi och Hampus Nessvolds leder Mello. Foto: Janne Danielsson/SVT/TT
De leder Mello
Nu är det klart
vilka som ska leda
Melodifestivalen, Mello,
nästa år.
Det blir Gina Dirawi
och Hampus Nessvold.
Gina Dirawi har tidigare
varit ledare för
Melodifestivalen fyra gånger.
Hampus Nessvold är ny i Mello.
Han är tidigare känd
som komiker i programmet
Terese i kassan.
– Jag är glad och ärad
över att få vara
en del av Melodifestivalen,
säger Hampus Nessvold.
Första tävlingen i Mello
är den 31 januari nästa år.
Tävlingen är i Linköping
och visas på Sveriges Television, SVT.
8 SIDOR/TT
