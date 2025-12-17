Kultur

    I en julgran finns det 10 tusen små djur. Det får du veta i en ny bok om julen. Foto: Jessica Gow/TT

    Bengt Fredrikson och Andreas Palmaer har skrivit en lättläst bok om okända saker om julen. Foton: Alfabeta bokförlag

Ny bok om julen

Visste du att det finns 10 tusen
små djur i en julgran?

Eller att folk i Sverige äter
över 300 miljoner skumtomtar
varje år?

Eller att några fångar lyckades
rymma från ett av nazisternas
fängelser med hjälp av julklappar?

Det och andra märkliga
saker får du veta i en ny bok
om julen.
Boken heter Saker som
(nästan) ingen
vet om julen.

Bengt Fredrikson
och Andreas Palmaer
har skrivit den.
Boken är skriven
på lätt svenska.
Det är den fjärde boken
som de har skrivit om saker
som nästan ingen vet.

Har du tröttnat på julen nu
när du har skrivit
en hel bok om julen,
Bengt Fredrikson?

– Nej, jag gillar fortfarande julen.
Men det är tråkigt
att den börjar så tidigt.
Redan i oktober
börjar julsaker synas.
Det är lätt att tröttna på julen
innan det ens har blivit jul.

Det säger Bengt till 8 Sidor.

Bengt jobbade i många år
som journalist på 8 Sidor.
Han skriver fortfarande böcker
på lätt svenska.
Nästa år kommer det en bok
inför valet till riksdagen.

SARAH GREEN

17 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    17 december, 2025 kl. 10:21

    Hälsa Bengt från mig! Fråga honom om att han vet varifrån kommer tomte-från vilket land??? Milena

    Svara
  2. Pedro Yépez skriver:
    17 december, 2025 kl. 10:52

    Hej hej!
    Hur kan jag hitta denna bok? det ser intressant ut! Tack!

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      17 december, 2025 kl. 12:22

      Hej Pedro!
      Boken Saker nästan ingen vet om julen
      finns att köpa på affärer som säljer böcker.
      /Hälsningar 8 Sidor

  3. dator House skriver:
    17 december, 2025 kl. 15:22

    Berättare och författare – Hur många böcker har du skrivit och publicerat? Var finns bokhandeln? Hur kan du få berättelser att skriva och publicera och tjäna pengar och få möjligheter? Hur många arbetar på en tryckpress? Vilket företag använder sin bärbara dator för att samla berättelser?

    Svara
  4. Mohammad Yasin Nazari skriver:
    17 december, 2025 kl. 15:55

    Jag tänkte det bra att komma ny bok nästa år.

    Svara
