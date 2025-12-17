Visste du att det finns 10 tusen

små djur i en julgran?

Eller att folk i Sverige äter

över 300 miljoner skumtomtar

varje år?

Eller att några fångar lyckades

rymma från ett av nazisternas

fängelser med hjälp av julklappar?

Det och andra märkliga

saker får du veta i en ny bok

om julen.

Boken heter Saker som

(nästan) ingen

vet om julen.

Bengt Fredrikson

och Andreas Palmaer

har skrivit den.

Boken är skriven

på lätt svenska.

Det är den fjärde boken

som de har skrivit om saker

som nästan ingen vet.

Har du tröttnat på julen nu

när du har skrivit

en hel bok om julen,

Bengt Fredrikson?

– Nej, jag gillar fortfarande julen.

Men det är tråkigt

att den börjar så tidigt.

Redan i oktober

börjar julsaker synas.

Det är lätt att tröttna på julen

innan det ens har blivit jul.

Det säger Bengt till 8 Sidor.

Bengt jobbade i många år

som journalist på 8 Sidor.

Han skriver fortfarande böcker

på lätt svenska.

Nästa år kommer det en bok

inför valet till riksdagen.

SARAH GREEN