Kultur
Fares Fares och Tarik Saleh. Foto: Christine Olsson/TT
Deras film fick pris
I måndags var det
galan Guldbaggen.
Svenska filmer från
förra året fick priser.
En film gjorde succé.
Den fick sex priser.
Det var filmen
Eagles of the republic.
Bland annat fick den priset
för årets bästa film.
Tarik Saleh har gjort filmen.
– Det är en otrolig ära
att vinna priset för bästa film.
Det betyder jättemycket,
säger Tarik Saleh till SVT.
Eagles of the republic
handlar om skådespelaren
George i Egypten.
Han blir pressad
av regeringen att göra
en film som hyllar presidenten.
Det är Fares Fares som
spelar rollen som George.
Han fick också priset Guldbaggen.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Några som vann priser
- Bästa film: Eagles of the republic
- Bästa regi: Maria Eriksson-Hecht för filmen Kevlarsjäl
- Bästa kvinnliga huvudroll: Jessica Grabowsky i filmen Rörelser
- Bästa manliga huvudroll: Fares Fares i filmen Eagles of the republic
- Bästa kvinnliga biroll: Anki Lidén i filmen Hemmet
- Bästa manliga biroll: Torkel Petersson i filmen Kevlarsjäl
- Bästa manus: Tarik Saleh för filmen Eagles of the republic
- Bästa dokumentärfilm: Trans Memoria av Victoria Verseau
- Hedersguldbaggen: Ylwa Swedenborg
- Guldbaggens publikpris: Filmen om Siw som handlar om artisten Siw Malmkvist
20 januari 2026