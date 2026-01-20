Deras film fick pris

I måndags var det

galan Guldbaggen.

Svenska filmer från

förra året fick priser.

En film gjorde succé.

Den fick sex priser.

Det var filmen

Eagles of the republic.

Bland annat fick den priset

för årets bästa film.

Tarik Saleh har gjort filmen.

– Det är en otrolig ära

att vinna priset för bästa film.

Det betyder jättemycket,

säger Tarik Saleh till SVT.

Eagles of the republic

handlar om skådespelaren

George i Egypten.

Han blir pressad

av regeringen att göra

en film som hyllar presidenten.

Det är Fares Fares som

spelar rollen som George.

Han fick också priset Guldbaggen.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR