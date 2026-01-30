Nu börjar Mello

Nu börjar Melodifestivalen.

Det kallas ofta för Mello.

Alla i Sverige gillar inte Mello.

Men många gör det.

Ungefär 2,5 miljoner

människor brukar se de

olika deltävlingarna i SVT.

Det är fem deltävlingar.

Två låtar från varje tävling

går vidare till finalen.

En låt får en ny chans.

Den första deltävlingen

är i Linköping,

lördagen den 31 januari.

Gina Dirawi

och Hampus Nessvold

leder programmen.

Det är fjärde gången

som Gina Dirawi

leder Melodifestivalen.

Hampus Nessvold

är ny på jobbet.

Han är mest känd från

tv-serien Terese i kassan.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR