    A-Teens.

    Greczula.

    Jacqline.

    Noll2.

    Junior Lerin.

    Indra.

Nu börjar Mello

Nu börjar Melodifestivalen.
Det kallas ofta för Mello.
Alla i Sverige gillar inte Mello.
Men många gör det.

Ungefär 2,5 miljoner
människor brukar se de
olika deltävlingarna i SVT.

Det är fem deltävlingar.
Två låtar från varje tävling
går vidare till finalen.
En låt får en ny chans.

Den första deltävlingen
är i Linköping,
lördagen den 31 januari.

Gina Dirawi
och Hampus Nessvold
leder programmen.

Det är fjärde gången
som Gina Dirawi
leder Melodifestivalen.

Hampus Nessvold
är ny på jobbet.
Han är mest känd från
tv-serien Terese i kassan.

De sjunger i första deltävlingen

  • Greczula med låten Half of me
  • Jacqline med låten Woman
  • Noll2 med låten Berusande ord
  • Junior Lerin med låten Copacabana boy
  • Indra med låten Beautiful lie
  • A-Teens med låten Iconic

30 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
15 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    30 januari, 2026 kl. 09:29

    Kan man höra dem idag eller i förväg? Vet ni det 8 sidor?

    Svara
  2. Bebi Peggy skriver:
    30 januari, 2026 kl. 09:33

    Jag tillhör de människor i Sverige som inte gillar Mello. Låtarna är oftast tjatiga, har hemska dunsande basar och så då allt detta blinkande ljus som kommer från scenen. En del låtar som varit med där har dessutom handlat om saker som jag upplever som obehagliga.

    Svara
  3. . skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:26

    Nej då❤️‍🩹
    Mello är inte så farligt!
    Det förklarar deras liv ibland.
    Det kan vara poppigt, ”rapigt”, .
    Det kan vara lugn.
    Det kan vara glad och ledsamt eller argt.
    Det är inte så farligt att lyssna på Melodifestivalen,❤️‍🩹

    Svara
  4. Syran är kung skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:32

    Äntligen börjar det jag har väntat väldigt länge

    Svara
  5. Ullabella skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:37

    Mello är inte bra enligt mig ingen kan på ricktigt sjunga eller dansa vem blev känd genom mello som ni lyssnar på?🤢🤢🤢

    Svara
  6. Sofiiiiiiiie som älskar Mellooo skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:48

    JAG ÄLSKAR MELLOOOOOO

    Svara
  7. hahhahahaha skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:50

    Ingen gillar mello🥳

    Svara
  8. mr bubble gum skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:06

    Det var inte så bra så ni vet 🤠

    Svara
  9. inte melker/ alvarligt jag är inte melker skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:14

    mello är best 😊

    Svara
  10. M Force skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:19

    Okej?

    Svara
  11. Nightclaw skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:20

    YAY jag kommer titta på det :3

    Svara
  12. Sara skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:47

    Men vilken klocka börjar den?????🤔😊Mello är bajssssss roligt 🤩
    Hoppas Meira Omar är med och vinner 🥇🥳🤪🥰🤭
    Goooood lyck ♥️!

    Svara
  13. Sara skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:52

    Eller nu vet jag den börjar 20.00

    Svara
  14. Wictor freundt skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:42

    Wictor ska lyssna på musik melodifestivalen lördag kväll klockan 20.00

    Svara
  15. 🤮🤮🤮 skriver:
    30 januari, 2026 kl. 18:03

    Bort med Gina D. Inte opartisk i sammanhanget

    Svara
