A-Teens. Foto: Janne Danielsson/SVT
Greczula. Foto: Janne Danielsson/SVT
Jacqline. Foto: Janne Danielsson/SVT
Noll2. Foto: Janne Danielsson/SVT
Junior Lerin. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT
Indra. Foto: Janne Danielsson/SVT
Nu börjar Mello
Nu börjar Melodifestivalen.
Det kallas ofta för Mello.
Alla i Sverige gillar inte Mello.
Men många gör det.
Ungefär 2,5 miljoner
människor brukar se de
olika deltävlingarna i SVT.
Det är fem deltävlingar.
Två låtar från varje tävling
går vidare till finalen.
En låt får en ny chans.
Den första deltävlingen
är i Linköping,
lördagen den 31 januari.
Gina Dirawi
och Hampus Nessvold
leder programmen.
Det är fjärde gången
som Gina Dirawi
leder Melodifestivalen.
Hampus Nessvold
är ny på jobbet.
Han är mest känd från
tv-serien Terese i kassan.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
De sjunger i första deltävlingen
- Greczula med låten Half of me
- Jacqline med låten Woman
- Noll2 med låten Berusande ord
- Junior Lerin med låten Copacabana boy
- Indra med låten Beautiful lie
- A-Teens med låten Iconic
30 januari 2026
Kan man höra dem idag eller i förväg? Vet ni det 8 sidor?
Jag tillhör de människor i Sverige som inte gillar Mello. Låtarna är oftast tjatiga, har hemska dunsande basar och så då allt detta blinkande ljus som kommer från scenen. En del låtar som varit med där har dessutom handlat om saker som jag upplever som obehagliga.
Nej då❤️🩹
Mello är inte så farligt!
Det förklarar deras liv ibland.
Det kan vara poppigt, ”rapigt”, .
Det kan vara lugn.
Det kan vara glad och ledsamt eller argt.
Det är inte så farligt att lyssna på Melodifestivalen,❤️🩹
Äntligen börjar det jag har väntat väldigt länge
Mello är inte bra enligt mig ingen kan på ricktigt sjunga eller dansa vem blev känd genom mello som ni lyssnar på?🤢🤢🤢
JAG ÄLSKAR MELLOOOOOO
Ingen gillar mello🥳
Det var inte så bra så ni vet 🤠
mello är best 😊
Okej?
YAY jag kommer titta på det :3
Men vilken klocka börjar den?????🤔😊Mello är bajssssss roligt 🤩
Hoppas Meira Omar är med och vinner 🥇🥳🤪🥰🤭
Goooood lyck ♥️!
Eller nu vet jag den börjar 20.00
Wictor ska lyssna på musik melodifestivalen lördag kväll klockan 20.00
Bort med Gina D. Inte opartisk i sammanhanget