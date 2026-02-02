De vann i Mello

I lördags var den

första tävlingen

i Melodifestivalen, Mello.

Tävlingen var i Linköping.

Sex artister tävlade.

Greczula och A-Teens vann.

De får tävla

i finalen den 7 mars.

Greczulas låt heter

Half of me.

A-Teens låt heter Iconic.

Jacqline får en ny chans

att komma till finalen.

Hon ska tävla

i kvalet till finalen.

Hon tävlar med låten Woman.

Nästa tävling i Mello

är på lördag.

Då tävlar sex nya låtar.

