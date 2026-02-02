Kultur
A-Teens ska tävla i finalen med låten Iconic. Foto: Henrik Montgomery/TT
Greczula ska tävla i finalen med låten Half of me. Foto: Henrik Montgomery/TT
Jacqline får en ny chans att tävla om att komma till finalen. Foto: Henrik Montgomery/TT
De vann i Mello
I lördags var den
första tävlingen
i Melodifestivalen, Mello.
Tävlingen var i Linköping.
Sex artister tävlade.
Greczula och A-Teens vann.
De får tävla
i finalen den 7 mars.
Greczulas låt heter
Half of me.
A-Teens låt heter Iconic.
Jacqline får en ny chans
att komma till finalen.
Hon ska tävla
i kvalet till finalen.
Hon tävlar med låten Woman.
Nästa tävling i Mello
är på lördag.
Då tävlar sex nya låtar.
8 SIDOR
2 februari 2026
