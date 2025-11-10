Kultur
Artisten Zara Larsson. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Hon har gjort en ny skiva
Svenska artisten Zara Larsson
har gjort ny musik.
Skivan heter Midnight sun.
Det är Zara Larssons femte skiva.
Det är första gången
hon har varit med
och skrivit texter till låtarna.
Därför tycker hon
att låtarna är extra personliga.
På skivan finns låtar
där hon sjunger om
att hon vill bli en av de största
stjärnorna i popmusik.
– Jag vill att folk ska veta
vem jag är, säger Zara Larsson.
Hon vill bli lika känd
som artisten Elvis Presley.
Den 1 februari nästa år
delas priset Grammy ut i USA.
Det är flera priser i musik.
Zara Larsson kan få pris
för en låt från nya skivan.
Låten Midnight sun kan få pris
som bästa danspoplåt.
I vinter ska Zara Larsson
åka på turné i USA.
8 SIDOR/TT
10 november 2025
