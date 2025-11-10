Hon har gjort en ny skiva

Svenska artisten Zara Larsson

har gjort ny musik.

Skivan heter Midnight sun.

Det är Zara Larssons femte skiva.

Det är första gången

hon har varit med

och skrivit texter till låtarna.

Därför tycker hon

att låtarna är extra personliga.

På skivan finns låtar

där hon sjunger om

att hon vill bli en av de största

stjärnorna i popmusik.

– Jag vill att folk ska veta

vem jag är, säger Zara Larsson.

Hon vill bli lika känd

som artisten Elvis Presley.

Den 1 februari nästa år

delas priset Grammy ut i USA.

Det är flera priser i musik.

Zara Larsson kan få pris

för en låt från nya skivan.

Låten Midnight sun kan få pris

som bästa danspoplåt.

I vinter ska Zara Larsson

åka på turné i USA.

