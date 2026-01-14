Artist i bråk med Trump

Det går bra för den svenska

artisten Zara Larsson.

Nyligen kom hennes nya

skiva Midnight sun.

På skivan finns en låt

som också heter Midnight sun.

Det är förra årets mest

populära svenska låt

i andra länder.

Många har lyssnat

på låten på sajten Spotify.

Låten är också populär

i Sverige.

Snart ska Zara Larsson

åka på turné i USA.

Turnén börjar i slutet av februari.

Men nyligen hamnade hon

i bråk med USAs

ledare Donald Trump.

Bråket handlade om

myndigheten ICE i USA.

Där jobbar särskilda poliser.

De jobbar med att utvisa

människor i USA

som inte har tillstånd

att vara i landet.

Nyligen blev en 37-årig kvinna

skjuten till döds

av en polis från ICE.

Kvinnan var amerikansk medborgare.

Hon var mamma till tre barn.

Hon satt i sin bil

när hon blev skjuten.

Hennes fru såg det som hände.

Efter det skrev Zara Larsson

på internet att hon hatar ICE.

Hon skrev också att

hon älskar brottslingar.

Zara Larsson skrev så

eftersom hennes pojkvän

har gjort brott.

En gång blev han dömd

för att han hade rökt drogen marijuana.

Därför får han inte resa till USA

när Zara Larsson är där på turné.

Trump har svarat Larsson.

I en video i appen TikTok

dansar Trump till

Zara Larssons låt Lush life.

Han skriver också

att han älskar ICE, utvisningar

och att kämpa mot brott.

Nu tror en del

att Zara Larsson

kan bli stoppad

när hon reser till USA igen.

Det är inte klart

om det kan bli så.

SARAH GREEN OCH TT