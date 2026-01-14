Kultur
Zara Larsson är en artist från Sverige. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Artist i bråk med Trump
Det går bra för den svenska
artisten Zara Larsson.
Nyligen kom hennes nya
skiva Midnight sun.
På skivan finns en låt
som också heter Midnight sun.
Det är förra årets mest
populära svenska låt
i andra länder.
Många har lyssnat
på låten på sajten Spotify.
Låten är också populär
i Sverige.
Snart ska Zara Larsson
åka på turné i USA.
Turnén börjar i slutet av februari.
Men nyligen hamnade hon
i bråk med USAs
ledare Donald Trump.
Bråket handlade om
myndigheten ICE i USA.
Där jobbar särskilda poliser.
De jobbar med att utvisa
människor i USA
som inte har tillstånd
att vara i landet.
Nyligen blev en 37-årig kvinna
skjuten till döds
av en polis från ICE.
Kvinnan var amerikansk medborgare.
Hon var mamma till tre barn.
Hon satt i sin bil
när hon blev skjuten.
Hennes fru såg det som hände.
Efter det skrev Zara Larsson
på internet att hon hatar ICE.
Hon skrev också att
hon älskar brottslingar.
Zara Larsson skrev så
eftersom hennes pojkvän
har gjort brott.
En gång blev han dömd
för att han hade rökt drogen marijuana.
Därför får han inte resa till USA
när Zara Larsson är där på turné.
Trump har svarat Larsson.
I en video i appen TikTok
dansar Trump till
Zara Larssons låt Lush life.
Han skriver också
att han älskar ICE, utvisningar
och att kämpa mot brott.
Nu tror en del
att Zara Larsson
kan bli stoppad
när hon reser till USA igen.
Det är inte klart
om det kan bli så.
SARAH GREEN OCH TT
Hon kan vinna pris i USA
- Den 1 februari är det
galan Grammy i USA.
Då ska artister få
priser för sin musik.
- Zara Larsson kan få pris
för låten Midnight sun
som bästa danspoplåt.
- Låten finns på hennes nya skiva.
14 januari 2026
