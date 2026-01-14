Kultur

Hon står lutad mot en vägg.

Zara Larsson är en artist från Sverige. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Artist i bråk med Trump

Det går bra för den svenska
artisten Zara Larsson.
Nyligen kom hennes nya
skiva Midnight sun.

På skivan finns en låt
som också heter Midnight sun.
Det är förra årets mest
populära svenska låt
i andra länder.
Många har lyssnat
på låten på sajten Spotify.
Låten är också populär
i Sverige.

Snart ska Zara Larsson
åka på turné i USA.
Turnén börjar i slutet av februari.

Men nyligen hamnade hon
i bråk med USAs
ledare Donald Trump.

Bråket handlade om
myndigheten ICE i USA.
Där jobbar särskilda poliser.
De jobbar med att utvisa
människor i USA
som inte har tillstånd
att vara i landet.

Nyligen blev en 37-årig kvinna
skjuten till döds
av en polis från ICE.

Kvinnan var amerikansk medborgare.
Hon var mamma till tre barn.
Hon satt i sin bil
när hon blev skjuten.
Hennes fru såg det som hände.
Efter det skrev Zara Larsson
på internet att hon hatar ICE.

Hon skrev också att
hon älskar brottslingar.
Zara Larsson skrev så
eftersom hennes pojkvän
har gjort brott.

En gång blev han dömd
för att han hade rökt drogen marijuana.
Därför får han inte resa till USA
när Zara Larsson är där på turné.

Trump har svarat Larsson.
I en video i appen TikTok
dansar Trump till
Zara Larssons låt Lush life.

Han skriver också
att han älskar ICE, utvisningar
och att kämpa mot brott.

Nu tror en del
att Zara Larsson
kan bli stoppad
när hon reser till USA igen.
Det är inte klart
om det kan bli så.

SARAH GREEN OCH TT

Hon kan vinna pris i USA

  • Den 1 februari är det
    galan Grammy i USA.
    Då ska artister få
    priser för sin musik.
  • Zara Larsson kan få pris
    för låten Midnight sun
    som bästa danspoplåt.
  • Låten finns på hennes nya skiva.
Hon står på en scen med blå bakgrund. I handen har hon en mikrofon som hon sjunger i. Zara Larsson. Foto: TT

14 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. . skriver:
    14 januari, 2026 kl. 10:38

    ja fuck trump

    Svara
  2. Makaroni kunnig skriver:
    14 januari, 2026 kl. 14:04

    De använder för mycket vapen

    Svara
  3. Alice skriver:
    14 januari, 2026 kl. 14:21

    BÄSTA SARA LARSON!!!!!!!!❤😍

    Svara
  4. Gymnasten1234 skriver:
    14 januari, 2026 kl. 14:25

    ZARA LARSSON ÄR BÄST!!❤❤😍😍

    Svara
  5. ralf skriver:
    14 januari, 2026 kl. 14:28

    den darr jobbiga Donald duck

    Svara
  6. Fonda Peters skriver:
    14 januari, 2026 kl. 14:40

    Zara är löjlig och älskar sig själv.

    Svara
  7. Sara skriver:
    14 januari, 2026 kl. 16:39

    Lush lifeeeeeeeeeeee

    Svara
  8. J skriver:
    14 januari, 2026 kl. 16:53

    Best Trump! 👏👏👏 har svarat Larsson.
    I en video i appen TikTok
    dansar Trump till låt Lush life. 🕺🏻

    Svara
  9. Svenne skriver:
    14 januari, 2026 kl. 18:32

    Bästa trump

    Svara
