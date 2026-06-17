Kultur
Alla böckerna som tävlar om Lättlästpriset. Foto: Studieförbundet Vuxenskolan
Tre av böckerna som tävlar om priset. Foto: Studieförbundet Vuxenskolan
Tre av böckerna som tävlar om priset. Foto: Studieförbundet Vuxenskolan
Sex böcker tävlar
Varje år delas det ut ett pris
till en lättläst bok.
Det heter Lättlästpriset.
Priset ska få fler människor
att både läsa och skriva
lättlästa böcker.
I en demokrati
har alla människor
rätt att kunna läsa böcker.
Därför behövs böcker
med ett lätt språk.
Sex böcker tävlar
om årets pris:
- Stigs resa av Lena Sjöberg
- Skolstart för Ester av Martin Palmqvist
- Ingen får veta av Åsa Söderling
- Den spanska tomten av Eva Ullered
- Alla hjärtans dag av Anna Hansson
- Sommarkatten av Anna Hansson
Det är en grupp som bestämmer
vilken av böckerna som vinner.
Den 25 september delas priset ut
på Bokmässan i Göteborg.
Förra året vann författaren
Marie Albertsson priset
med sin bok Premiären.
Det är Studieförbundet Vuxenskolan
som delar ut Lättlästpriset.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
17 juni 2026