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    Alla böckerna som tävlar om Lättlästpriset. Foto: Studieförbundet Vuxenskolan

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    Tre av böckerna som tävlar om priset. Foto: Studieförbundet Vuxenskolan

  • böcker3

    Tre av böckerna som tävlar om priset. Foto: Studieförbundet Vuxenskolan

Sex böcker tävlar

Varje år delas det ut ett pris
till en lättläst bok.
Det heter Lättlästpriset.

Priset ska få fler människor
att både läsa och skriva
lättlästa böcker.

I en demokrati
har alla människor
rätt att kunna läsa böcker.
Därför behövs böcker
med ett lätt språk.

Sex böcker tävlar
om årets pris:

  • Stigs resa av Lena Sjöberg
  • Skolstart för Ester av Martin Palmqvist
  • Ingen får veta av Åsa Söderling
  • Den spanska tomten av Eva Ullered
  • Alla hjärtans dag av Anna Hansson
  • Sommarkatten av Anna Hansson

Det är en grupp som bestämmer
vilken av böckerna som vinner.

Den 25 september delas priset ut
på Bokmässan i Göteborg.

Förra året vann författaren
Marie Albertsson priset
med sin bok Premiären.

Det är Studieförbundet Vuxenskolan
som delar ut Lättlästpriset.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

17 juni 2026

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