Varje år delas det ut ett pris

till en lättläst bok.

Det heter Lättlästpriset.

Priset ska få fler människor

att både läsa och skriva

lättlästa böcker.

I en demokrati

har alla människor

rätt att kunna läsa böcker.

Därför behövs böcker

med ett lätt språk.

Sex böcker tävlar

om årets pris:

Stigs resa av Lena Sjöberg

av Lena Sjöberg Skolstart för Ester av Martin Palmqvist

av Martin Palmqvist Ingen får veta av Åsa Söderling

av Åsa Söderling Den spanska tomten av Eva Ullered

av Eva Ullered Alla hjärtans dag av Anna Hansson

av Anna Hansson Sommarkatten av Anna Hansson

Det är en grupp som bestämmer

vilken av böckerna som vinner.

Den 25 september delas priset ut

på Bokmässan i Göteborg.

Förra året vann författaren

Marie Albertsson priset

med sin bok Premiären.

Det är Studieförbundet Vuxenskolan

som delar ut Lättlästpriset.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR