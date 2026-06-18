Kultur
Buzz Lightyear och Woody i filmen Toy Story 5. Foto: Disney/Pixar
Toy Story är tillbaka
Figurerna från filmen
Toy Story är tillbaka.
Nu går nya filmen
Toy Story 5 på bio.
Det handlar som vanligt
om figurerna Woody, Buzz
och Jessie.
I nya filmen är de
leksaker hos en liten flicka.
Men när flickan får en dator
så slutar hon leka med
sina gamla leksaker.
Figurerna måste kämpa
för att inte bli glömda.
Den första filmen Toy Story
kom redan för 30 år sedan.
Den var rolig och blev
mycket populär.
Det blev figurerna
i filmen också.
Filmen är gjord i dator.
Den är animerad.
Kändisar gör rösterna
till figurerna.
I Sverige är det
Jan Mybrand, Fredrik Dolk
och Anna Toledano Book
som gör rösterna
för Woody, Buzz och Jessie.
8 SIDOR
18 juni 2026