Figurerna från filmen

Toy Story är tillbaka.

Nu går nya filmen

Toy Story 5 på bio.

Det handlar som vanligt

om figurerna Woody, Buzz

och Jessie.

I nya filmen är de

leksaker hos en liten flicka.

Men när flickan får en dator

så slutar hon leka med

sina gamla leksaker.

Figurerna måste kämpa

för att inte bli glömda.

Den första filmen Toy Story

kom redan för 30 år sedan.

Den var rolig och blev

mycket populär.

Det blev figurerna

i filmen också.

Filmen är gjord i dator.

Den är animerad.

Kändisar gör rösterna

till figurerna.

I Sverige är det

Jan Mybrand, Fredrik Dolk

och Anna Toledano Book

som gör rösterna

för Woody, Buzz och Jessie.

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