Sport

Han håller i ett rött, kantigt rack. Han slår bollen genom luften.

Truls Möregårdh spelar bordtennis. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Truls spelar i Malmö

Truls Möregård och flera andra
kända spelare i bordtennis
spelar en stor tävling
i Malmö från söndag den 17 augusti.

Det är en tävling
i serien Europe smash.
Serien har fyra tävlingar
på fyra platser i världen.

64 herrar och 64 damer
är med i tävlingen.
24 par spelar dubbel.

Spelarna tävlar om
15 miljoner kronor.
Den som vinner i singel
får nästan en miljon kronor.

Tävlingarna i Malmö fortsätter
till och med den 24 augusti.
Tävlingarna går att se i SVT Play.

8 SIDOR/TT

15 augusti 2025

