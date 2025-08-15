Sport
Truls Möregårdh spelar bordtennis. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Truls spelar i Malmö
Truls Möregård och flera andra
kända spelare i bordtennis
spelar en stor tävling
i Malmö från söndag den 17 augusti.
Det är en tävling
i serien Europe smash.
Serien har fyra tävlingar
på fyra platser i världen.
64 herrar och 64 damer
är med i tävlingen.
24 par spelar dubbel.
Spelarna tävlar om
15 miljoner kronor.
Den som vinner i singel
får nästan en miljon kronor.
Tävlingarna i Malmö fortsätter
till och med den 24 augusti.
Tävlingarna går att se i SVT Play.
8 SIDOR/TT
15 augusti 2025