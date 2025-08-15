Truls spelar i Malmö

Truls Möregård och flera andra

kända spelare i bordtennis

spelar en stor tävling

i Malmö från söndag den 17 augusti.

Det är en tävling

i serien Europe smash.

Serien har fyra tävlingar

på fyra platser i världen.

64 herrar och 64 damer

är med i tävlingen.

24 par spelar dubbel.

Spelarna tävlar om

15 miljoner kronor.

Den som vinner i singel

får nästan en miljon kronor.

Tävlingarna i Malmö fortsätter

till och med den 24 augusti.

Tävlingarna går att se i SVT Play.

8 SIDOR/TT