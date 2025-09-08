Sport
Sveriges målvakt Robin Olsen tappar in en boll i matchen mot Slovenien. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Sverige spelade oavgjort
Nästa år är det VM
i fotboll för herrar.
Nu har kvalet till VM börjat.
I fredags spelade
Sverige mot Slovenien.
Matchen var i staden
Ljubljana i Slovenien.
Det blev en jämn
och spännande match.
Sverige ledde med 2–1
när matchen nästan var slut.
Men i matchens sista minut
lyckades Slovenien göra 2–2.
Sedan blev det inte fler mål.
– Det känns som att vi förlorade.
Vi var värda att vinna.
Det sa Sveriges spelare
Anthony Elanga efter matchen.
Han gjorde Sverige ena mål.
Det andra gjorde Yasin Ayari.
I kväll, måndag, är det dags
för Sveriges andra match
i kvalet till VM.
Sverige spelar mot
Kosovo i staden Pristina.
Du kan bara se matchen
på sajten Viaplay som kostar pengar.
Matchen börjar klockan 20.45.
8 SIDOR/TT
8 september 2025