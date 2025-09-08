Sport

Han sitter på knä och bollen studsar in vid sida av honom. Andra spelare är på väg mot målet.

Sveriges målvakt Robin Olsen tappar in en boll i matchen mot Slovenien. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Sverige spelade oavgjort

Nästa år är det VM
i fotboll för herrar.
Nu har kvalet till VM börjat.

I fredags spelade
Sverige mot Slovenien.
Matchen var i staden
Ljubljana i Slovenien.

Det blev en jämn
och spännande match.
Sverige ledde med 2–1
när matchen nästan var slut.

Men i matchens sista minut
lyckades Slovenien göra 2–2.
Sedan blev det inte fler mål.

– Det känns som att vi förlorade.
Vi var värda att vinna.

Det sa Sveriges spelare
Anthony Elanga efter matchen.

Han gjorde Sverige ena mål.
Det andra gjorde Yasin Ayari.

I kväll, måndag, är det dags
för Sveriges andra match
i kvalet till VM.
Sverige spelar mot
Kosovo i staden Pristina.

Du kan bara se matchen
på sajten Viaplay som kostar pengar.
Matchen börjar klockan 20.45.

8 SIDOR/TT

8 september 2025

