Sverige spelade oavgjort

Nästa år är det VM

i fotboll för herrar.

Nu har kvalet till VM börjat.

I fredags spelade

Sverige mot Slovenien.

Matchen var i staden

Ljubljana i Slovenien.

Det blev en jämn

och spännande match.

Sverige ledde med 2–1

när matchen nästan var slut.

Men i matchens sista minut

lyckades Slovenien göra 2–2.

Sedan blev det inte fler mål.

– Det känns som att vi förlorade.

Vi var värda att vinna.

Det sa Sveriges spelare

Anthony Elanga efter matchen.

Han gjorde Sverige ena mål.

Det andra gjorde Yasin Ayari.

I kväll, måndag, är det dags

för Sveriges andra match

i kvalet till VM.

Sverige spelar mot

Kosovo i staden Pristina.

Du kan bara se matchen

på sajten Viaplay som kostar pengar.

Matchen börjar klockan 20.45.

8 SIDOR/TT