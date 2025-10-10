Sverige spelar viktig match

Kvalet till VM i fotboll

för herrar fortsätter.

På fredag kväll spelar

Sverige mot Schweiz.

Matchen är på

Strawberry arena

i Stockholm.

Det är en viktig match för Sverige.

Om de förlorar blir det svårt

att komma till VM.

Kvalet till VM har

börjat dåligt för Sverige.

Sverige har bara en poäng

efter två matcher.

I den senaste matchen

förlorade Sverige mot Kosovo.

Det är ett lag som Sverige

normalt ska vinna över.

Det svenska laget fick

mycket kritik efter matchen.

– Vi spelade på fel

sätt mot Kosovo.

Vi var dåliga.

Det säger den svenska

spelaren Alexander Isak.

Han hoppas på mycket

stöd från publiken

i Stockholm.

– Det är viktigt att

vi alla hjälper Sverige

att vinna, säger han.

Nästa match i kvalet

är redan på måndag.

Då ska Sverige spela

mot Kosovo igen.

Även den matchen

är i Stockholm.

VM i fotboll är nästa år

i USA, Kanada och Mexiko.

