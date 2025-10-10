Sport
Sveriges landslag spelar mot Schweiz på fredag kväll. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Sveriges spelare Alexander Isak. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Sverige spelar viktig match
Kvalet till VM i fotboll
för herrar fortsätter.
På fredag kväll spelar
Sverige mot Schweiz.
Matchen är på
Strawberry arena
i Stockholm.
Det är en viktig match för Sverige.
Om de förlorar blir det svårt
att komma till VM.
Kvalet till VM har
börjat dåligt för Sverige.
Sverige har bara en poäng
efter två matcher.
I den senaste matchen
förlorade Sverige mot Kosovo.
Det är ett lag som Sverige
normalt ska vinna över.
Det svenska laget fick
mycket kritik efter matchen.
– Vi spelade på fel
sätt mot Kosovo.
Vi var dåliga.
Det säger den svenska
spelaren Alexander Isak.
Han hoppas på mycket
stöd från publiken
i Stockholm.
– Det är viktigt att
vi alla hjälper Sverige
att vinna, säger han.
Nästa match i kvalet
är redan på måndag.
Då ska Sverige spela
mot Kosovo igen.
Även den matchen
är i Stockholm.
VM i fotboll är nästa år
i USA, Kanada och Mexiko.
Du kan se Sveriges matcher
på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.
8 SIDOR/TT
Sveriges matcher i kvalet till VM
- Den 5 september
Slovenien mot Sverige 2–2
- Den 8 september
Kosovo mot Sverige 2–0
- Den 10 oktober
Sverige mot Schweiz
- Den 13 oktober
Sverige mot Kosovo
- Den 15 november
Schweiz mot Sverige
- Den 18 november
Sverige mot Slovenien
10 oktober 2025
Nu måste dom för fan vinna
ja
KOMIGEN NU SVERIGEEE
Heja Sverige!!🥳
Kom igen nu. Ska på den matchen. Forza!!!💙💛