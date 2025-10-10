Sport

    Sveriges landslag spelar mot Schweiz på fredag kväll. Foto: Fredrik Sandberg/TT

    Sveriges spelare Alexander Isak. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Sverige spelar viktig match

Kvalet till VM i fotboll
för herrar fortsätter.
På fredag kväll spelar
Sverige mot Schweiz.

Matchen är på
Strawberry arena
i Stockholm.

Det är en viktig match för Sverige.
Om de förlorar blir det svårt
att komma till VM.

Kvalet till VM har
börjat dåligt för Sverige.
Sverige har bara en poäng
efter två matcher.

I den senaste matchen
förlorade Sverige mot Kosovo.
Det är ett lag som Sverige
normalt ska vinna över.
Det svenska laget fick
mycket kritik efter matchen.

– Vi spelade på fel
sätt mot Kosovo.
Vi var dåliga.

Det säger den svenska
spelaren Alexander Isak.

Han hoppas på mycket
stöd från publiken
i Stockholm.

– Det är viktigt att
vi alla hjälper Sverige
att vinna, säger han.

Nästa match i kvalet
är redan på måndag.
Då ska Sverige spela
mot Kosovo igen.
Även den matchen
är i Stockholm.

VM i fotboll är nästa år
i USA, Kanada och Mexiko.

Du kan se Sveriges matcher
på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.

Sveriges matcher i kvalet till VM

  • Den 5 september
    Slovenien mot Sverige 2–2
  • Den 8 september
    Kosovo mot Sverige 2–0
  • Den 10 oktober
    Sverige mot Schweiz
  • Den 13 oktober
    Sverige mot Kosovo
  • Den 15 november
    Schweiz mot Sverige
  • Den 18 november
    Sverige mot Slovenien

10 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Försvarsmakten skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 09:51

    Nu måste dom för fan vinna

    Svara
  2. grampa skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 10:24

    ja

    Svara
  3. Guden Noah skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 11:02

    KOMIGEN NU SVERIGEEE

    Svara
  4. F skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 12:26

    Heja Sverige!!🥳

    Svara
  5. Vem skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 12:41

    Kom igen nu. Ska på den matchen. Forza!!!💙💛

    Svara
