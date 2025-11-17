Sverige kan komma till VM

Det är kval till VM

i fotboll för herrar.

Det går dåligt för Sverige.

Laget har förlorat fyra matcher

och spelat oavgjort en match.

Senast i lördags

förlorade Sverige.

Schweiz vann med 4–1.

Sveriges sista match

i kvalet är i morgon, tisdag.

Då spelar Sverige mot Slovenien.

Det är bara laget

som vinner gruppen

som går direkt till VM.

Sverige kan inte vinna gruppen.

Sverige är sist.

Men Sverige kan ändå

komma till VM.

Det beror på att Sverige spelat bra

i tävlingen Nations League.

I mars nästa år ska Sverige spela.

Det blir troligen mot Italien,

Turkiet, Polen eller Ungern.

Om Sverige vinner då

kommer Sverige till VM.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR