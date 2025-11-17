Sport
Anthony Elanga med bollen. Han spelar i Sveriges landslag. Foto: Cyril Zingaro/AP/TT
Sverige kan komma till VM
Det är kval till VM
i fotboll för herrar.
Det går dåligt för Sverige.
Laget har förlorat fyra matcher
och spelat oavgjort en match.
Senast i lördags
förlorade Sverige.
Schweiz vann med 4–1.
Sveriges sista match
i kvalet är i morgon, tisdag.
Då spelar Sverige mot Slovenien.
Det är bara laget
som vinner gruppen
som går direkt till VM.
Sverige kan inte vinna gruppen.
Sverige är sist.
Men Sverige kan ändå
komma till VM.
Det beror på att Sverige spelat bra
i tävlingen Nations League.
I mars nästa år ska Sverige spela.
Det blir troligen mot Italien,
Turkiet, Polen eller Ungern.
Om Sverige vinner då
kommer Sverige till VM.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
17 november 2025