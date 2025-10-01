Sport

Porträtt. Han är allvarlig. Han har en grön tröja på sig.

Robin Olsen är målvakt i Sveriges landslag i fotboll. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Olsen slutar i landslaget

Robin Olsen slutar som målvakt
i Sveriges landslag i fotboll.
Det säger han till
tidningen Aftonbladet.

Olsen är arg på landslagets ledare
Jon Dahl Tomasson.

– Jon är en ledare
som jag inte vill jobba med.

Det säger Olsen.

Just nu är det kval
till VM i fotboll.
Sverige har inte spelat bra.
Robin Olsen har fått kritik
för att han släppt in
för många mål.

Olsen säger att Tomasson
tidigare lovat att Olsen
skulle vara landslagets
målvakt hela kvalet.

Men nyligen ändrade
sig Tomasson.
Han vill byta ut Olsen.
Olsen skulle vara reserv.

– Det kommer jag inte vara.
Då slutar jag i stället,
säger Olsen.

Robin Olsen har varit
landslagets målvakt i tio år.
Han spelar i laget Malmö FF.
Han är 35 år.

Den 10 och 13 oktober
spelar Sverige mot Schweiz
och Kosovo i kvalet till VM.
I dag, onsdag, ska
Jon Dahl Tomasson
berätta vilka spelare
som ska vara med i matcherna.

8 SIDOR/TT

1 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. john skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 10:04

    Zlatan kan vara tränare😍

    Svara
  2. MMM skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 12:56

    Olsen är min målis😔

    Svara
  3. Rayan Kassab skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 13:01

    å nej vad tråkigt att han slutar

    Svara
  4. random skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 13:59

    Han var sådär

    Svara
  5. anonym skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 14:20

    äntligen han slarvar ju in varje boll

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar