Olsen slutar i landslaget

Robin Olsen slutar som målvakt

i Sveriges landslag i fotboll.

Det säger han till

tidningen Aftonbladet.

Olsen är arg på landslagets ledare

Jon Dahl Tomasson.

– Jon är en ledare

som jag inte vill jobba med.

Det säger Olsen.

Just nu är det kval

till VM i fotboll.

Sverige har inte spelat bra.

Robin Olsen har fått kritik

för att han släppt in

för många mål.

Olsen säger att Tomasson

tidigare lovat att Olsen

skulle vara landslagets

målvakt hela kvalet.

Men nyligen ändrade

sig Tomasson.

Han vill byta ut Olsen.

Olsen skulle vara reserv.

– Det kommer jag inte vara.

Då slutar jag i stället,

säger Olsen.

Robin Olsen har varit

landslagets målvakt i tio år.

Han spelar i laget Malmö FF.

Han är 35 år.

Den 10 och 13 oktober

spelar Sverige mot Schweiz

och Kosovo i kvalet till VM.

I dag, onsdag, ska

Jon Dahl Tomasson

berätta vilka spelare

som ska vara med i matcherna.

