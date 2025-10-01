Sport
Robin Olsen är målvakt i Sveriges landslag i fotboll. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Olsen slutar i landslaget
Robin Olsen slutar som målvakt
i Sveriges landslag i fotboll.
Det säger han till
tidningen Aftonbladet.
Olsen är arg på landslagets ledare
Jon Dahl Tomasson.
– Jon är en ledare
som jag inte vill jobba med.
Det säger Olsen.
Just nu är det kval
till VM i fotboll.
Sverige har inte spelat bra.
Robin Olsen har fått kritik
för att han släppt in
för många mål.
Olsen säger att Tomasson
tidigare lovat att Olsen
skulle vara landslagets
målvakt hela kvalet.
Men nyligen ändrade
sig Tomasson.
Han vill byta ut Olsen.
Olsen skulle vara reserv.
– Det kommer jag inte vara.
Då slutar jag i stället,
säger Olsen.
Robin Olsen har varit
landslagets målvakt i tio år.
Han spelar i laget Malmö FF.
Han är 35 år.
Den 10 och 13 oktober
spelar Sverige mot Schweiz
och Kosovo i kvalet till VM.
I dag, onsdag, ska
Jon Dahl Tomasson
berätta vilka spelare
som ska vara med i matcherna.
