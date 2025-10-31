Sebastian tävlar i Östersund

Det brukar ofta vara

viktiga tävlingar i skidskytte,

världscupen, i Östersund.

Förra vintern var det inte det.

Men nu är världscupen

tillbaka i Östersund.

Den 29 november börjar det.

I Östersund bor många

av de svenska skidskyttarna.

En av dem är Sebastian Samuelsson.

Han tycker det är

jättekul att världscupen

är tillbaka i Östersund.

– Det är en av mina

favoritplatser att tävla på.

Det säger Sebastian

Samuelsson till 8 Sidor.

Han har tidigare vunnit

sju tävlingar i världscupen.

Tre av dem vann han i Östersund.

– Jag trivs bra där.

Det är en bana som jag

brukar träna på, säger han.

Det finns en stor skillnad

den här vintern.

Johannes Thingnes Bø från Norge

är inte med och tävlar.

Han har slutat.

Han var en av de bästa

skidskyttarna någonsin.

– Jag tycker att det är

tråkigt att han har slutat.

Det är en person jag tycker om

och som jag har tävlat mycket mot,

säger Sebastian Samuelsson.

Men att Thingnes Bø är borta

gör också att det kan bli

lättare för andra att vinna.

– Fast det kommer ändå

vara svårt att vinna tävlingar.

Det finns många andra som är bra,

säger Sebastian Samuelsson.

I februari nästa år är det OS i Italien.

Då ska han vara med och tävla.

– Jag har vunnit medalj i OS förut

och jag vill göra det igen, säger han.

Klimatet ändras på jorden

och vintrarna blir mildare.

Det blir vanligare

med tävlingar på konstsnö

i stället för riktig snö.

– Det är en viktig fråga.

Och vintrarna är väldigt

viktiga för oss skidskyttar.

Det är inte samma känsla

att åka på konstsnö som på

riktig snö, säger han.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Du kan se skidskytte på tv

på SVT och SVT Play.