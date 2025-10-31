Sport
Sebastian Samuelsson på en tävling. Foto: Pontus Lundahl/TT
Sebastian tävlar i Östersund
Det brukar ofta vara
viktiga tävlingar i skidskytte,
världscupen, i Östersund.
Förra vintern var det inte det.
Men nu är världscupen
tillbaka i Östersund.
Den 29 november börjar det.
I Östersund bor många
av de svenska skidskyttarna.
En av dem är Sebastian Samuelsson.
Han tycker det är
jättekul att världscupen
är tillbaka i Östersund.
– Det är en av mina
favoritplatser att tävla på.
Det säger Sebastian
Samuelsson till 8 Sidor.
Han har tidigare vunnit
sju tävlingar i världscupen.
Tre av dem vann han i Östersund.
– Jag trivs bra där.
Det är en bana som jag
brukar träna på, säger han.
Det finns en stor skillnad
den här vintern.
Johannes Thingnes Bø från Norge
är inte med och tävlar.
Han har slutat.
Han var en av de bästa
skidskyttarna någonsin.
– Jag tycker att det är
tråkigt att han har slutat.
Det är en person jag tycker om
och som jag har tävlat mycket mot,
säger Sebastian Samuelsson.
Men att Thingnes Bø är borta
gör också att det kan bli
lättare för andra att vinna.
– Fast det kommer ändå
vara svårt att vinna tävlingar.
Det finns många andra som är bra,
säger Sebastian Samuelsson.
I februari nästa år är det OS i Italien.
Då ska han vara med och tävla.
– Jag har vunnit medalj i OS förut
och jag vill göra det igen, säger han.
Klimatet ändras på jorden
och vintrarna blir mildare.
Det blir vanligare
med tävlingar på konstsnö
i stället för riktig snö.
– Det är en viktig fråga.
Och vintrarna är väldigt
viktiga för oss skidskyttar.
Det är inte samma känsla
att åka på konstsnö som på
riktig snö, säger han.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Du kan se skidskytte på tv
på SVT och SVT Play.
Sebastian Samuelsson
- Han tävlar i skidskytte.
- Han är 28 år.
- Han växte upp i Malmköping och Sollefteå.
- Han bor utanför Östersund
med sin flickvän Linnéa Karlsson
och dottern Elsa som är 1,5 år.
- Han har två medaljer från de olympiska spelen, OS, och elva medaljer från världsmästerskap, VM.
- Hans favoritlåt just nu är
En stund på jorden med Laleh.
31 oktober 2025