Lite snö i Idre

Den här helgen är det

tävlingar i skidskytte

i Idre i Dalarna.

Men det är lite snö där.

Därför blir det ändringar.

Det blir fyra korta lopp

i stället för två långa och två korta.

Det blir heller ingen straffrunda

eftersom det är så lite snö.

I stället får åkare tillägg

i tid när de missar skott.

Det är mest svenska åkare

som tävlar i Idre.

Om två veckor börjar

de stora tävlingarna,

världscupen.

8 SIDOR/TT