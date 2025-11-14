Sport
Det är dåligt med snö i Idre. Foto: Anders Wiklund/TT
Lite snö i Idre
Den här helgen är det
tävlingar i skidskytte
i Idre i Dalarna.
Men det är lite snö där.
Därför blir det ändringar.
Det blir fyra korta lopp
i stället för två långa och två korta.
Det blir heller ingen straffrunda
eftersom det är så lite snö.
I stället får åkare tillägg
i tid när de missar skott.
Det är mest svenska åkare
som tävlar i Idre.
Om två veckor börjar
de stora tävlingarna,
världscupen.
8 SIDOR/TT
Tävlingarna i Idre visas på tv
- Lördagen den 15 november
Herrarna tävlar klockan 10.00.
Damerna tävlar klockan 12.15.
- Söndagen den 16 november
Herrarna tävlar klockan 10.00.
Damerna tävlar klockan 12.00.
- Alla tävlingar kan du se
på SVT1 och SVT Play.
14 november 2025