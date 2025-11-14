Sport

Från en träning i skidskytte. Folk ligger ner på mattan och skjuter med gevär.

Det är dåligt med snö i Idre. Foto: Anders Wiklund/TT

Lite snö i Idre

Den här helgen är det
tävlingar i skidskytte
i Idre i Dalarna.

Men det är lite snö där.
Därför blir det ändringar.
Det blir fyra korta lopp
i stället för två långa och två korta.

Det blir heller ingen straffrunda
eftersom det är så lite snö.
I stället får åkare tillägg
i tid när de missar skott.

Det är mest svenska åkare
som tävlar i Idre.

Om två veckor börjar
de stora tävlingarna,
världscupen.

8 SIDOR/TT

Tävlingarna i Idre visas på tv

  • Lördagen den 15 november
    Herrarna tävlar klockan 10.00.
    Damerna tävlar klockan 12.15.
  • Söndagen den 16 november
    Herrarna tävlar klockan 10.00.
    Damerna tävlar klockan 12.00.
  • Alla tävlingar kan du se
    på SVT1 och SVT Play.

14 november 2025

