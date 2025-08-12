På natten till tisdag

var det en explosion

i Vårby i Huddinge

nära Stockholm.

Det hände vid ett hus

med lägenheter.

Ingen människa

blev skadad

men många

fönster blev förstörda.

Poliserna vet inte

vad det var som

gjorde att det

blev en explosion.

De undersöker det.

Poliserna har inte

tagit fast någon

misstänkt person.

