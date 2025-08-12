Sverige
En polisbil utanför huset i Vårby. Foto: Jessica Gow/TT
Explosion i Vårby
På natten till tisdag
var det en explosion
i Vårby i Huddinge
nära Stockholm.
Det hände vid ett hus
med lägenheter.
Ingen människa
blev skadad
men många
fönster blev förstörda.
Poliserna vet inte
vad det var som
gjorde att det
blev en explosion.
De undersöker det.
Poliserna har inte
tagit fast någon
misstänkt person.
8 SIDOR/TT
12 augusti 2025
Varifrån kommer allt explosivt material? Är det dynamit? Man köper ju inte sånt på coop eller ica.
Snart är hela Sverige förstörd.