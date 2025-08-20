Sverige

En ung person håller en mobil mot örat.

Många barn ringde till Bris på lovet. Foto: Jessica GowTT

Många barn ringde till Bris

Organisationen Bris
jobbar med att hjälpa barn
som är ledsna eller mår dåligt.

Barn kan ringa till Bris
och prata med en vuxen.

Nu säger Bris att fler barn
än någonsin har ringt
på lovet under sommaren.

Bris har fått nästan elva tusen
samtal under sommaren.
Det är sex procent fler
än förra sommaren.

– De flesta samtal har
som tidigare somrar varit
om psykisk ohälsa och
bråk inom familjer.

Det säger Maria Frisk
som är chef på Bris.

Samtalen som handlar
om våld har blivit fler.
De samtalen har ökat
med 52 procent.

– Det har varit mer samtal
om familj, frågor om
sajter och våld. Det märker
vi har ökat.

Det säger Maria Frisk.

Bris har öppet dygnet runt.
Telefonnumret är 116 111.
Du kan även mejla eller
chatta med Bris på sajten bris.se
Du behöver inte berätta
vad du heter om du inte vill.

8 SIDOR/TT

20 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Sofia skriver:
    20 augusti, 2025 kl. 10:40

    Samhället krisar och det är alltid de svagaste som drabbas mest. Jag ser det i närområdet, många mår dåligt. Det är fint med ett telefonsamtal, men om det handlar om våld – borde ett barn inte få mer praktiskt stöd och hjälp?

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    20 augusti, 2025 kl. 10:58

    Katastrof! Stackars barn…det är jättealvarligt!!!😔😮💛💙

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar