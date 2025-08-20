Många barn ringde till Bris

Organisationen Bris

jobbar med att hjälpa barn

som är ledsna eller mår dåligt.

Barn kan ringa till Bris

och prata med en vuxen.

Nu säger Bris att fler barn

än någonsin har ringt

på lovet under sommaren.

Bris har fått nästan elva tusen

samtal under sommaren.

Det är sex procent fler

än förra sommaren.

– De flesta samtal har

som tidigare somrar varit

om psykisk ohälsa och

bråk inom familjer.

Det säger Maria Frisk

som är chef på Bris.

Samtalen som handlar

om våld har blivit fler.

De samtalen har ökat

med 52 procent.

– Det har varit mer samtal

om familj, frågor om

sajter och våld. Det märker

vi har ökat.

Det säger Maria Frisk.

Bris har öppet dygnet runt.

Telefonnumret är 116 111.

Du kan även mejla eller

chatta med Bris på sajten bris.se

Du behöver inte berätta

vad du heter om du inte vill.

8 SIDOR/TT