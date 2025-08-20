Sverige
Många barn ringde till Bris på lovet. Foto: Jessica GowTT
Många barn ringde till Bris
Organisationen Bris
jobbar med att hjälpa barn
som är ledsna eller mår dåligt.
Barn kan ringa till Bris
och prata med en vuxen.
Nu säger Bris att fler barn
än någonsin har ringt
på lovet under sommaren.
Bris har fått nästan elva tusen
samtal under sommaren.
Det är sex procent fler
än förra sommaren.
– De flesta samtal har
som tidigare somrar varit
om psykisk ohälsa och
bråk inom familjer.
Det säger Maria Frisk
som är chef på Bris.
Samtalen som handlar
om våld har blivit fler.
De samtalen har ökat
med 52 procent.
– Det har varit mer samtal
om familj, frågor om
sajter och våld. Det märker
vi har ökat.
Det säger Maria Frisk.
Bris har öppet dygnet runt.
Telefonnumret är 116 111.
Du kan även mejla eller
chatta med Bris på sajten bris.se
Du behöver inte berätta
vad du heter om du inte vill.
8 SIDOR/TT
20 augusti 2025
Samhället krisar och det är alltid de svagaste som drabbas mest. Jag ser det i närområdet, många mår dåligt. Det är fint med ett telefonsamtal, men om det handlar om våld – borde ett barn inte få mer praktiskt stöd och hjälp?
Katastrof! Stackars barn…det är jättealvarligt!!!😔😮💛💙