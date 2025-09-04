Sverige

En avspärrad gata. Poliser står innanför avspärrningarna.

Poliser i Norrköping efter att något exploderat vid ett hus. Foto: Pontus Stenberg/TT

Explosioner i Östergötland

Natten mot torsdag
var det explosioner
på två platser i Östergötland.
Det var vid hus i både
Linköping och Norrköping.

Ingen människa ska
ha blivit skadad.
Poliserna tror att
explosionerna kan ha
med varandra att göra.

Det var också någon
som sköt mot en lägenhet i Malmö
tidigt på torsdag morgon.
Ingen människa blev skadad.

Det har varit flera
allvarliga skjutningar
den senaste tiden.
Bland annat i Örebro,
Järfälla och Göteborg.
Poliserna fortsätter
att undersöka de brotten.

Samtidigt visar siffror
att skjutningarna minskade
i sommar
jämfört med förra sommaren.

Explosioner och sprängningar
har däremot ökat i sommar.

8 SIDOR/TT

Sprängningar och skjutningar

Sommaren år 2025 var det

  • 39 sprängningar och explosioner
  • 40 skjutningar
  • 7 personer blev skjutna till döds

Sommaren år 2024 var det

  • 26 sprängningar och explosioner
  • 96 skjutningar
  • 17 personer blev skjutna till döds

4 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    4 september, 2025 kl. 11:39

    Dessa vildar kan inte anpassa sig till ett normalt liv som vi lever.

    Svara
  2. Bea skriver:
    4 september, 2025 kl. 11:59

    Varför betalar jag skatt?? Mina skattepengar ska gå till min trygghet också?? Eller??jag har tröttnat på dessa sprängningar!!!jag känner mig inte trygg .gör något åt saken snälla.

    Svara
  3. Andreas skriver:
    4 september, 2025 kl. 13:26

    Jag vill understryka att mitt uttalande inte är rasistiskt på något sätt. Jag är bara så himla trött på all förstörelse som dessa gör I sverige.

    Svara
  4. Katta skriver:
    4 september, 2025 kl. 13:52

    Varje morgon ger jag en extra kram till mitt barn när hon ska till skolan. Inget vet vad som kan hända .vi lever i ständig oro ,man vet aldrig vem kan drabbas av en idiot som spränger vid hus och hem..

    Svara
  5. Sofia skriver:
    4 september, 2025 kl. 14:14

    Exakt, man ska uppskatta varje dag. Världen är på fel väg ner till avloppet.

    Svara
  6. Lotta skriver:
    4 september, 2025 kl. 14:23

    Tycker att regeringen borde lyssna mer på folket, vad de har att säga. och dom borde göra något åt saken. Annas blir det mycket psykiskt ohälsa. snart så vågar man inte lämna sitt hem för att gå till jobbet eller affären.

    Svara
