Explosioner i Östergötland

Natten mot torsdag

var det explosioner

på två platser i Östergötland.

Det var vid hus i både

Linköping och Norrköping.

Ingen människa ska

ha blivit skadad.

Poliserna tror att

explosionerna kan ha

med varandra att göra.

Det var också någon

som sköt mot en lägenhet i Malmö

tidigt på torsdag morgon.

Ingen människa blev skadad.

Det har varit flera

allvarliga skjutningar

den senaste tiden.

Bland annat i Örebro,

Järfälla och Göteborg.

Poliserna fortsätter

att undersöka de brotten.

Samtidigt visar siffror

att skjutningarna minskade

i sommar

jämfört med förra sommaren.

Explosioner och sprängningar

har däremot ökat i sommar.

8 SIDOR/TT