Risk för mer regn

I söndags regnade det mycket

i Västernorrlands län

i mitten av Sverige.

Det blev översvämningar.

Ungefär 40 vägar

gick sönder så mycket

att de har blivit stängda.

Marken rasade

under rälsen för tåg.

Det gjorde att flera

vagnar åkte av rälsen.

Nu finns det risk för

att det kommer

mer regn på torsdag.

Experter på väder varnar för det.

Om inte allt vatten har hunnit

rinna bort från i söndags

kan problemen med alla vägar

bli ännu värre efter torsdag.

Experter har sagt

att det kan ta lång tid

innan de har lagat allt

som har gått sönder.

En person har dött i ovädret.

Det är en man som var ungefär 75 år.

Han satt i en bil som körde ner

i en flera meter djup grop i en väg.

Vägen hade rasat på grund av vattnet.

8 SIDOR/TT