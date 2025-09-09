Sverige
Tåg spårade ur när rälsen rasade efter oväder i Västernorrland. Nu finns det risk för mer regn. Foto: TT
Risk för mer regn
I söndags regnade det mycket
i Västernorrlands län
i mitten av Sverige.
Det blev översvämningar.
Ungefär 40 vägar
gick sönder så mycket
att de har blivit stängda.
Marken rasade
under rälsen för tåg.
Det gjorde att flera
vagnar åkte av rälsen.
Nu finns det risk för
att det kommer
mer regn på torsdag.
Experter på väder varnar för det.
Om inte allt vatten har hunnit
rinna bort från i söndags
kan problemen med alla vägar
bli ännu värre efter torsdag.
Experter har sagt
att det kan ta lång tid
innan de har lagat allt
som har gått sönder.
En person har dött i ovädret.
Det är en man som var ungefär 75 år.
Han satt i en bil som körde ner
i en flera meter djup grop i en väg.
Vägen hade rasat på grund av vattnet.
8 SIDOR/TT
9 september 2025
Det måste vara svårt att laga väg när marken är fortfarande blött samtidigt som det är bråttom. Underlag ska sjunka när marken ska torka, gissar jag. Då blir det grupigt. Hoppas de hinner innan vinter kommer och vatten fryser till is.
Alltså det är värre än jag trodde! En människa dog! Vad synd! Jag undrar om folk är isolerad någonstans…??? De kan inte laga alla vägar-men det är fråga om folk kan åka till stan och till arbete…? hoppas att folk ger lite till röda korset….jag profeterade det…
efter 5 år vill svenskar tacksamma OM Turkiet skickar hit tir med mat och annat…
Någonstans läste jag att några byar är avskurna, de kan inte ta sig ut. De tydligen evakuerade några äldre till kortidsboende, provisoriskt.