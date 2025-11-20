Sverige

Blå ljus blinkar är tänd på bilen. Det är mörkt. Snö faller från himlen. Det är snö på vägen.

Poliser jobbar vid en olycka i Landskrona i Skåne. Foto: Johan Nilsson/TT

Nya varningar för snö

Myndigheten SMHI varnar
för att det kan komma
30 centimeter snö
i delar av området runt staden Kalmar.

– Just nu snöar det inte
så mycket där.
Men på eftermiddagen
och kvällen
finns det risk
för stora mängder snö.

Det säger Moa Hallberg.
Hon är expert
på väder på SMHI.

Det snöade mycket
i många delar av Sverige
redan på onsdagen.

Det har varit flera
olyckor på vägarna.

På vägen E4 norr om Gävle
har det varit stopp i trafiken.
Där krockade två bilar.
Sedan fastnade flera lastbilar efter
att de stannat för olyckan.

Myndigheten Trafikverken
använder bandvagnar
för att hjälpa folk
som är fast i trafiken.

8 SIDOR/TT

20 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
13 kommentarer
  1. eli skriver:
    20 november, 2025 kl. 10:20

    hoppas att inget farligt händer i kalmar 😔😔

    Svara
  2. gissa vem skriver:
    20 november, 2025 kl. 10:56

    snö är ju skit bra!😀

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    20 november, 2025 kl. 11:51

    Vad är ”bandvagnar”?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      20 november, 2025 kl. 12:02

      Hej Luisa! : )

      Bandvagnar är fordon
      som kan köra i terräng.
      De har band istället för hjul.
      Vanliga bilar fastnar lätt i snö
      Men bandvagnar kan köra där.

      Här är en bild på en bandvagn.

  4. BambaGUBBE skriver:
    20 november, 2025 kl. 12:06

    Tråkigt med olyckor

    Svara
  5. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    20 november, 2025 kl. 12:16

    AHA! Stor tack! Första gång ser jag denna bandvagnar! Hoppas att vi överlever vinter!!!🙂

    Svara
  6. . skriver:
    20 november, 2025 kl. 12:17

    älskar snö det är så vackert att titta på

    Svara
  7. pokemon nörd skriver:
    20 november, 2025 kl. 12:32

    yay snö😀 is typ pokemon time😀

    Svara
  8. bengt stefan den tredje med snoppppp skriver:
    20 november, 2025 kl. 13:18

    det är så så läskigt med snö och nu ska jag slicka pine med sexslådor

    Svara
  9. Abbe skriver:
    20 november, 2025 kl. 13:32

    äntligen lite snö i sverige

    Svara
  10. Anna skriver:
    20 november, 2025 kl. 15:27

    håller med Abbe nu ska vi åka skidor det är det bästa jag vet ⛷⛷⛷⛷⛷

    Svara
  11. Sara skriver:
    20 november, 2025 kl. 16:28

    I Helsingborg snöar det hela dagen ❄️Snön är 12 cm

    Svara
  12. Hulda skriver:
    20 november, 2025 kl. 16:35

    Till Bengt Gunnar med snoooop🤔hur gammal är du egentligen?

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar