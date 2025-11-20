Nya varningar för snö

Myndigheten SMHI varnar

för att det kan komma

30 centimeter snö

i delar av området runt staden Kalmar.

– Just nu snöar det inte

så mycket där.

Men på eftermiddagen

och kvällen

finns det risk

för stora mängder snö.

Det säger Moa Hallberg.

Hon är expert

på väder på SMHI.

Det snöade mycket

i många delar av Sverige

redan på onsdagen.

Det har varit flera

olyckor på vägarna.

På vägen E4 norr om Gävle

har det varit stopp i trafiken.

Där krockade två bilar.

Sedan fastnade flera lastbilar efter

att de stannat för olyckan.

Myndigheten Trafikverken

använder bandvagnar

för att hjälpa folk

som är fast i trafiken.

8 SIDOR/TT