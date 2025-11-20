Sverige
Poliser jobbar vid en olycka i Landskrona i Skåne. Foto: Johan Nilsson/TT
Nya varningar för snö
Myndigheten SMHI varnar
för att det kan komma
30 centimeter snö
i delar av området runt staden Kalmar.
– Just nu snöar det inte
så mycket där.
Men på eftermiddagen
och kvällen
finns det risk
för stora mängder snö.
Det säger Moa Hallberg.
Hon är expert
på väder på SMHI.
Det snöade mycket
i många delar av Sverige
redan på onsdagen.
Det har varit flera
olyckor på vägarna.
På vägen E4 norr om Gävle
har det varit stopp i trafiken.
Där krockade två bilar.
Sedan fastnade flera lastbilar efter
att de stannat för olyckan.
Myndigheten Trafikverken
använder bandvagnar
för att hjälpa folk
som är fast i trafiken.
8 SIDOR/TT
20 november 2025
Vad är ”bandvagnar”?
Hej Luisa! : )
Bandvagnar är fordon
som kan köra i terräng.
De har band istället för hjul.
Vanliga bilar fastnar lätt i snö
Men bandvagnar kan köra där.
Här är en bild på en bandvagn.
