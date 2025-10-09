Annons om cancer stoppad

Oktober är månaden

då många pratar

om cancer i brösten,

bröstcancer.

Att upptäcka cancer tidigt

är viktigt. Då är det

större chans att bli frisk.

Alla kvinnor mellan 40 och 74 år

kan få sina bröst

undersökta med mammografi.

En särskild kamera

undersöker brösten.

Mammografi är gratis.

Men många kvinnor

kommer inte på undersökningen.

Cancerfonden vill att fler kvinnor

ska undersöka sina bröst

med mammografi.

– Gå på mammografi.

Så skrev Cancerfonden

i annonser på Facebook.

Annonser på Facebook

är viktig information för många.

Men nyligen stoppade Facebook annonserna.

Facebook säger att annonserna

bryter mot deras regler.

Det är nya regler

som EU har bestämt.

Inga annonser får handla om politik.

Cancerfonden är arg

att annonserna inte är kvar.

– Det handlar om liv och död,

säger Henrik Lysell

som jobbar på Cancerfonden.

Cancerfonden kan klaga

på att Facebook tagit bort annonsen.

8 SIDOR/TT