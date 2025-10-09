Sverige
En kvinna på undersökning för cancer i brösten. Foto: TT
Annons om cancer stoppad
Oktober är månaden
då många pratar
om cancer i brösten,
bröstcancer.
Att upptäcka cancer tidigt
är viktigt. Då är det
större chans att bli frisk.
Alla kvinnor mellan 40 och 74 år
kan få sina bröst
undersökta med mammografi.
En särskild kamera
undersöker brösten.
Mammografi är gratis.
Men många kvinnor
kommer inte på undersökningen.
Cancerfonden vill att fler kvinnor
ska undersöka sina bröst
med mammografi.
– Gå på mammografi.
Så skrev Cancerfonden
i annonser på Facebook.
Annonser på Facebook
är viktig information för många.
Men nyligen stoppade Facebook annonserna.
Facebook säger att annonserna
bryter mot deras regler.
Det är nya regler
som EU har bestämt.
Inga annonser får handla om politik.
Cancerfonden är arg
att annonserna inte är kvar.
– Det handlar om liv och död,
säger Henrik Lysell
som jobbar på Cancerfonden.
Cancerfonden kan klaga
på att Facebook tagit bort annonsen.
8 SIDOR/TT
9 oktober 2025
dåligt tycker jag.
HM! Alltså jag förstå inte varför de använder just facebook…men snälla -samla förnuft och går på mammografi! Det är jätteviktigt! strunta inte i det! Myndigheterna kan kola om pengar verkligen går till forskning! Någon berättade till min man om tjuveri…😊
Om det gör ont då ska man inte tvinga
mamografin räddar liv !!tänk på det.lite smärta får man tåla.😍😍
Detta borde göras likadan på män killar,är viktigt att snoppen kulorna prostata kollas. KännaS och klämmas på 👍eller hur? Männen har lika stort ansvar,värde. Är min åsikt 😁
hallåa det är redan igång.har du inte läst om detta???