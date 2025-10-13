Bakterien fanns i flera rätter

Experter har tagit prover

på mat från restaurangen

Coco och Carmen i Stockholm.

De ville ta reda på

om bakterien listeria

fanns i maten.

Nyligen blev många människor sjuka

efter att de ätit där.

De blev sjuka av listeria.

Nu visar experternas prover

att det fanns listeria

i 13 olika maträtter.

Det fanns mycket listeria i

en rätt med olika sorters kött

en efterrätt med kaffe

en soppa med vildsvin.

Listeria fanns också

på ytor i restaurangen.

Experterna vet inte

varför det fanns så mycket listeria.

Det är väldigt ovanligt.

De har inte heller sett

att restaurangen gjort fel

när de lagat maten.

Därför ska de fortsätta

att göra undersökningar.

Minst 15 personer

blev smittade av listeria

efter att de ätit

restaurangens mat.

Vissa blev mycket sjuka.

Sedan nyheten kom

har över 150 personer

sökt vård för listeria

i Region Stockholm.

Restaurangen har varit stängd en tid.

Men nu har den öppnat igen.

Det finns ingen listeria kvar,

säger experter.

