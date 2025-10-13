Sverige
Flera blev sjuka efter att ha ätit på en lyxig restaurang i Stockholm. Bilden är gammal. Foto: T Oneborg/TT
Bakterien fanns i flera rätter
Experter har tagit prover
på mat från restaurangen
Coco och Carmen i Stockholm.
De ville ta reda på
om bakterien listeria
fanns i maten.
Nyligen blev många människor sjuka
efter att de ätit där.
De blev sjuka av listeria.
Nu visar experternas prover
att det fanns listeria
i 13 olika maträtter.
Det fanns mycket listeria i
- en rätt med olika sorters kött
- en efterrätt med kaffe
- en soppa med vildsvin.
Listeria fanns också
på ytor i restaurangen.
Experterna vet inte
varför det fanns så mycket listeria.
Det är väldigt ovanligt.
De har inte heller sett
att restaurangen gjort fel
när de lagat maten.
Därför ska de fortsätta
att göra undersökningar.
Minst 15 personer
blev smittade av listeria
efter att de ätit
restaurangens mat.
Vissa blev mycket sjuka.
Sedan nyheten kom
har över 150 personer
sökt vård för listeria
i Region Stockholm.
Restaurangen har varit stängd en tid.
Men nu har den öppnat igen.
Det finns ingen listeria kvar,
säger experter.
13 oktober 2025
