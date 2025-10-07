Ovanligt många sjuka av mat

En lyxig restaurang i Stockholm

har stängt efter att folk

blivit sjuka efter att ha ätit där.

Över 130 människor har sökt vård

i Stockholm.

De har bland annat kräkts

och fått hög feber.

Minst fyra har fått sepsis,

när bakterier kommer in i blodet.

Myndigheterna misstänker

att det är bakterien listeria

som gjort folk sjuka.

Bakterien kan finnas i kall mat.

Den kan också sprida sig

på verktyg och annat

som kockar och andra använder.

Det är ganska ovanligt

med listeria i Sverige.

Varje år brukar det vara

ungefär hundra personer

runt om i Sverige

som anmäler att de blivit sjuka.

Men nu har minst 130 personer

blivit sjuka på en och samma restaurang.

Många har blivit rejält dåliga.

Det är mycket ovanligt,

säger experter.

Restaurangen hade trott

att de skulle öppna igen

den här veckan.

Men den ska vara stängd längre.

Myndigheterna har tagit prover

i restaurangen för att hitta

vad som smittat människor.

Alla prover är inte klara än.

Men undersökningen visar hittills

att det fanns listeria

både på mat och

på flera olika platser

i restaurangen.

Det skriver tidningen

Dagens Nyheter, DN.

