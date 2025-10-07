Sverige
Ovanligt många sjuka av mat
En lyxig restaurang i Stockholm
har stängt efter att folk
blivit sjuka efter att ha ätit där.
Över 130 människor har sökt vård
i Stockholm.
De har bland annat kräkts
och fått hög feber.
Minst fyra har fått sepsis,
när bakterier kommer in i blodet.
Myndigheterna misstänker
att det är bakterien listeria
som gjort folk sjuka.
Bakterien kan finnas i kall mat.
Den kan också sprida sig
på verktyg och annat
som kockar och andra använder.
Det är ganska ovanligt
med listeria i Sverige.
Varje år brukar det vara
ungefär hundra personer
runt om i Sverige
som anmäler att de blivit sjuka.
Men nu har minst 130 personer
blivit sjuka på en och samma restaurang.
Många har blivit rejält dåliga.
Det är mycket ovanligt,
säger experter.
Restaurangen hade trott
att de skulle öppna igen
den här veckan.
Men den ska vara stängd längre.
Myndigheterna har tagit prover
i restaurangen för att hitta
vad som smittat människor.
Alla prover är inte klara än.
Men undersökningen visar hittills
att det fanns listeria
både på mat och
på flera olika platser
i restaurangen.
Det skriver tidningen
Dagens Nyheter, DN.
Listeria
- Listeria är en bakterie
som finns i naturen.
- Människor kan bli sjuka
om de får i sig bakterien.
De kan bland annat få illamående, diarré,
kräkningar, frossa och feber.
- Personer med som har dåligt
immunförsvar kan få sepsis
eller hjärnhinneinflammation.
- Listeria kan finnas
på mat som inte blivit tillagad,
till exempel rökt och gravad fisk,
skivad kokt eller rökt skinka
och vissa kalla maträtter.
Listeria kan också finnas
i särskilda ostar,
mögelostar och kittostar.
- Listeriabakterien dör
när man värmer upp den.
Men den överlever om man fryser in maten.
7 oktober 2025
