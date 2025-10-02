Sverige
Flera blev sjuka efter att ha ätit på en lyxig restaurang i Stockholm. Bilden är gammal. Foto: T Oneborg/TT
Många sjuka av mat på krog
Över 20 personer
får vård på sjukhus
efter att de ätit på en restaurang,
en lyxkrog, i Stockholm.
Restaurangen heter
Coco & Carmen.
Den ligger i området Östermalm
i centrala Stockholm.
Sjukhuset tror att
personerna har blivit
sjuka av bakterien listeria.
Minst tre personer
har blivit sjuka i sepsis
på grund av listeria.
De som blivit sjuka
ska ha ätit en meny
där de fick smaka
på 14 olika maträtter.
Det är inte klart än
vad som har gjort
att gästerna blivit sjuka.
Nästan 70 personer har
anmält till myndigheterna
att de kan ha blivit
matförgiftade på restaurangen.
Flera av dem
har kräkts och fått feber.
Restaurangen har nu stängt
medan de undersöker
vad som har hänt.
– Vi ber om ursäkt
för som hänt.
Vi lider med dem som
blivit sjuka.
Det säger en av restaurangens ägare
Joakim Almquist till SVT.
Listeria
- Listeria är en bakterie
som finns i naturen.
- Människor kan bli sjuka
om de får i sig bakterien.
De kan bland annat få illamående, diarré,
kräkningar, frossa och feber.
- Personer med som har dåligt
immunförsvar kan få sepsis
eller hjärnhinneinflammation.
- Listeria kan finnas
på mat som inte blivit tillagad,
till exempel rökt och gravad fisk,
skivad kokt eller rökt skinka
och vissa kalla maträtter.
Listeria kan också finnas
i särskilda ostar,
mögelostar och kittostar.
- Listeriabakterien dör
när man värmer upp den.
Men den överlever om man fryser in maten.
2 oktober 2025
