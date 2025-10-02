Sverige

En flaska och ljusstake i förgrunden och folk som äter i bakgrunden.

Flera blev sjuka efter att ha ätit på en lyxig restaurang i Stockholm. Bilden är gammal. Foto: T Oneborg/TT

Många sjuka av mat på krog

Över 20 personer
får vård på sjukhus
efter att de ätit på en restaurang,
en lyxkrog, i Stockholm.

Restaurangen heter
Coco & Carmen.
Den ligger i området Östermalm
i centrala Stockholm.

Sjukhuset tror att
personerna har blivit
sjuka av bakterien listeria.

Minst tre personer
har blivit sjuka i sepsis
på grund av listeria.

De som blivit sjuka
ska ha ätit en meny
där de fick smaka
på 14 olika maträtter.

Det är inte klart än
vad som har gjort
att gästerna blivit sjuka.

Nästan 70 personer har
anmält till myndigheterna
att de kan ha blivit
matförgiftade på restaurangen.

Flera av dem
har kräkts och fått feber.

Restaurangen har nu stängt
medan de undersöker
vad som har hänt.

– Vi ber om ursäkt
för som hänt.
Vi lider med dem som
blivit sjuka.

Det säger en av restaurangens ägare
Joakim Almquist till SVT.

8 SIDOR/TT

Listeria

  • Listeria är en bakterie
    som finns i naturen.
  • Människor kan bli sjuka
    om de får i sig bakterien.
    De kan bland annat få illamående, diarré,
    kräkningar, frossa och feber.
  • Personer med som har dåligt
    immunförsvar kan få sepsis
    eller hjärnhinneinflammation.
  • Listeria kan finnas
    på mat som inte blivit tillagad,
    till exempel rökt och gravad fisk,
    skivad kokt eller rökt skinka
    och vissa kalla maträtter.
    Listeria kan också finnas
    i särskilda ostar,
    mögelostar och kittostar.
  • Listeriabakterien dör
    när man värmer upp den.
    Men den överlever om man fryser in maten.

2 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. emelo skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 10:22

    tufft

    Svara
  2. v skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 10:28

    men usch så hemskt starckars dom.håller tummarna att dom tillfrisknar fort.kag har slutat äta på restauranger blev också sjuk av att äta bakad potatis med kycklingröra.

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 10:30

    Stackars dem!!!

    Svara
  4. Miki skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 10:59

    Jag kommer inte gå till Stockholm

    Svara
  5. Alexander skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 11:41

    jag var där jag mår lite bättre nu

    Svara
  6. jojoneo skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 11:45

    inte kul:(

    Svara
  7. ADHD MAN skriver:
    2 oktober, 2025 kl. 11:56

    man sad😢

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar