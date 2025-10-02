Många sjuka av mat på krog

Över 20 personer

får vård på sjukhus

efter att de ätit på en restaurang,

en lyxkrog, i Stockholm.

Restaurangen heter

Coco & Carmen.

Den ligger i området Östermalm

i centrala Stockholm.

Sjukhuset tror att

personerna har blivit

sjuka av bakterien listeria.

Minst tre personer

har blivit sjuka i sepsis

på grund av listeria.

De som blivit sjuka

ska ha ätit en meny

där de fick smaka

på 14 olika maträtter.

Det är inte klart än

vad som har gjort

att gästerna blivit sjuka.

Nästan 70 personer har

anmält till myndigheterna

att de kan ha blivit

matförgiftade på restaurangen.

Flera av dem

har kräkts och fått feber.

Restaurangen har nu stängt

medan de undersöker

vad som har hänt.

– Vi ber om ursäkt

för som hänt.

Vi lider med dem som

blivit sjuka.

Det säger en av restaurangens ägare

Joakim Almquist till SVT.

8 SIDOR/TT