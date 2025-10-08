Sverige
Forskarna Susumu Kitagawa, Richard Robson och Omar M Yaghi får Nobels pris i kemi. Foto: Fredrik Sandberg/TT
De får pris i kemi
Nu är det klart
vilka som får årets
Nobelpris i kemi.
Tre forskare får priset.
Det har Kungliga
Vetenskapsakademien bestämt.
Forskarna är
- Susumu Kitagawa från Japan
- Richard Robson från Storbritannien
- Omar M Yaghi från Jordanien och USA.
– Jag är mycket
hedrad över priset.
Det säger Susumu Kitagawa.
De tre forskarna får priset
för sin forskning
om en sorts material
med många små hål, MOF.
Materialen kan fånga upp
eller dela på olika ämnen.
Det kan handla om
att göra vatten av luft i öknen.
Eller att samla in
gasen koldioxid ur luften.
Eller att lagra gasen väte.
Tack vare de tre forskarna
finns nu många tusen olika MOF.
Priset delas ut
den 10 december i Stockholm.
I morgon, torsdag,
får vi veta vem som får
Nobels pris i litteratur.
8 SIDOR/TT
8 oktober 2025
Ni skrev två ”forskare” i den andra mening! Mår ni bra??? Milena
Hej Luisa!
Tack för din kommentar.
Vi har ändrat nu.
/8 Sidor
jag ser att det är 3 st vart ser du 2hur mår du själv?