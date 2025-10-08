De får pris i kemi

Nu är det klart

vilka som får årets

Nobelpris i kemi.

Tre forskare får priset.

Det har Kungliga

Vetenskapsakademien bestämt.

Forskarna är

Susumu Kitagawa från Japan

Richard Robson från Storbritannien

Omar M Yaghi från Jordanien och USA.

– Jag är mycket

hedrad över priset.

Det säger Susumu Kitagawa.

De tre forskarna får priset

för sin forskning

om en sorts material

med många små hål, MOF.

Materialen kan fånga upp

eller dela på olika ämnen.

Det kan handla om

att göra vatten av luft i öknen.

Eller att samla in

gasen koldioxid ur luften.

Eller att lagra gasen väte.

Tack vare de tre forskarna

finns nu många tusen olika MOF.

Priset delas ut

den 10 december i Stockholm.

I morgon, torsdag,

får vi veta vem som får

Nobels pris i litteratur.

8 SIDOR/TT