Ljus för Nobels priser

Den 10 december

delas Nobelpriserna ut.

För att fira det

så lyser vackra ljus

upp Stockholm.

Det kallas för

Nobel week lights.

Det är konstnärer

som har gjort ljusen.

De lyser på flera platser

i Stockholm.

Bland annat på Stadshuset,

i Kungsträdgården,

Slottet och vid riksdagen.

Det finns också ljus

i området Tensta

i norra Stockholm.

Ljusen lyser fram till

den 14 december.

8 SIDOR