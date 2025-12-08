Sverige

  • WEB_INRIKES

    Konstnärer från Lettland har gjort ljuset vid riksdagen. Foton: Henrik Montgomery/TT

  • WEB_INRIKES

    Konstnären Yann Nguema har gjort ljusen på Stadshuset.

  • WEB_INRIKES

    Konstverket Glow av Amigo & Amigo finns på Skeppsbron.

  • WEB_INRIKES

    Jānis Petersons från Lettland har gjort konstverket i Kungsträdgården.

  • WEB_INRIKES

    Konstnären Tom Biddulph har gjort budskap på lysande skyltar.

Ljus för Nobels priser

Den 10 december
delas Nobelpriserna ut.

För att fira det
så lyser vackra ljus
upp Stockholm.
Det kallas för
Nobel week lights.

Det är konstnärer
som har gjort ljusen.
De lyser på flera platser
i Stockholm.

Bland annat på Stadshuset,
i Kungsträdgården,
Slottet och vid riksdagen.

Det finns också ljus
i området Tensta
i norra Stockholm.

Ljusen lyser fram till
den 14 december.

8 SIDOR

8 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    8 december, 2025 kl. 14:51

    Jag är nyfiken på utdelning…hoppas på en fin kväll…

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar