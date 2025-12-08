Sverige
Konstnärer från Lettland har gjort ljuset vid riksdagen. Foton: Henrik Montgomery/TT
Konstnären Yann Nguema har gjort ljusen på Stadshuset.
Konstverket Glow av Amigo & Amigo finns på Skeppsbron.
Jānis Petersons från Lettland har gjort konstverket i Kungsträdgården.
Konstnären Tom Biddulph har gjort budskap på lysande skyltar.
Ljus för Nobels priser
Den 10 december
delas Nobelpriserna ut.
För att fira det
så lyser vackra ljus
upp Stockholm.
Det kallas för
Nobel week lights.
Det är konstnärer
som har gjort ljusen.
De lyser på flera platser
i Stockholm.
Bland annat på Stadshuset,
i Kungsträdgården,
Slottet och vid riksdagen.
Det finns också ljus
i området Tensta
i norra Stockholm.
Ljusen lyser fram till
den 14 december.
8 SIDOR
8 december 2025
Jag är nyfiken på utdelning…hoppas på en fin kväll…