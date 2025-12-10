Dags för Nobels fest

I dag, den 10 december,

är det Nobeldagen.

Då delas Nobelpriserna ut.

Det blir stor fest i Stockholm.

Festen går att se på tv.

Klockan 12.50

börjar sändningarna.

Det första priset delas

ut i Norge.

Det är fredspriset.

Klockan 16.00 delas

de andra Nobelpriserna ut

i Stockholm.

Då är kungen med.

Klockan 19.00 startar

festen i Stockholms stadshus.

Över 1 300 människor är med

på den.

Kockarna Tommy Myllymäki,

Pi Le och Frida Bräcke

har gjort maten.

Det blir också underhållning,

bland annat musik

av Jakob Mühlrad

och andra artister.

Du kan se festen på kanalen SVT 1

eller i appen SVT Play.

8 SIDOR