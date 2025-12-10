Sverige

Ett långt dukat bord.

Middagen under Nobelfesten i Stockholm år 2024. Foton: TT

Dags för Nobels fest

I dag, den 10 december,
är det Nobeldagen.
Då delas Nobelpriserna ut.

Det blir stor fest i Stockholm.
Festen går att se på tv.

Klockan 12.50
börjar sändningarna.
Det första priset delas
ut i Norge.
Det är fredspriset.

Klockan 16.00 delas
de andra Nobelpriserna ut
i Stockholm.
Då är kungen med.

Klockan 19.00 startar
festen i Stockholms stadshus.
Över 1 300 människor är med
på den.

Kockarna Tommy Myllymäki,
Pi Le och Frida Bräcke
har gjort maten.

Det blir också underhållning,
bland annat musik
av Jakob Mühlrad
och andra artister.

Du kan se festen på kanalen SVT 1
eller i appen SVT Play.

8 SIDOR

De får årets Nobelpris

  • John Clarke, Michel H Devoret
    och John M Martinis
    får årets Nobelpris i fysik.
  • Mary E Brunkow,
    Fred Ramsdell och Shimon Sakaguchi
    får årets Nobelpris i medicin.
  • María Corina Machado
    får Nobels fredspris.
  • László Krasznahorkai
    från Ungern får årets
    Nobelpris i litteratur.
  • Philippe Aghion,
    Peter Howitt och Joel Mokyr
    får ett priset i ekonomi.
  • Det är Sveriges riksbank
    som delar ut priset.
    Priset kallas ekonomipriset
    till Alfred Nobels minne.
En bild över den stora salen. Över tusen gäster brukar vara på Nobelfesten i stadshuset. Foto: TT

10 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar