Middagen under Nobelfesten i Stockholm år 2024. Foton: TT
Dags för Nobels fest
I dag, den 10 december,
är det Nobeldagen.
Då delas Nobelpriserna ut.
Det blir stor fest i Stockholm.
Festen går att se på tv.
Klockan 12.50
börjar sändningarna.
Det första priset delas
ut i Norge.
Det är fredspriset.
Klockan 16.00 delas
de andra Nobelpriserna ut
i Stockholm.
Då är kungen med.
Klockan 19.00 startar
festen i Stockholms stadshus.
Över 1 300 människor är med
på den.
Kockarna Tommy Myllymäki,
Pi Le och Frida Bräcke
har gjort maten.
Det blir också underhållning,
bland annat musik
av Jakob Mühlrad
och andra artister.
Du kan se festen på kanalen SVT 1
eller i appen SVT Play.
De får årets Nobelpris
- John Clarke, Michel H Devoret
och John M Martinis
får årets Nobelpris i fysik.
- Mary E Brunkow,
Fred Ramsdell och Shimon Sakaguchi
får årets Nobelpris i medicin.
- María Corina Machado
får Nobels fredspris.
- László Krasznahorkai
från Ungern får årets
Nobelpris i litteratur.
- Philippe Aghion,
Peter Howitt och Joel Mokyr
får ett priset i ekonomi.
- Det är Sveriges riksbank
som delar ut priset.
Priset kallas ekonomipriset
till Alfred Nobels minne.
10 december 2025