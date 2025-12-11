Fest för Nobels pristagare

I onsdags delades

årets Nobelpriser ut.

Det var fester

i både Stockholm

och i Oslo i Norge.

Tolv forskare fick priser i Stockholm.

De fick pris för sin forskning

i kemi, fysik, medicin och ekonomi.

Ungerska författaren

László Kraznahorkai

fick också pris för sina böcker.

Sveriges kung delade ut priserna.

Efteråt var den stora

middagen och festen

i Stockholms stadshus.

Maten var soppa på svamp,

fisken piggvar fylld med musslor

och sorbet gjord av slånbär.

Kungafamiljen, politiker

och andra viktiga personer var där

för att hylla dem som fått priser.

Tidigare på onsdagen

delades också

Nobelpriset för fred ut.

Det priset delas alltid ut

i Oslo i Norge.

I år gick fredspriset till

politikern María Corina Machado

från Venezuela.

Hon är hotad och lever gömd.

Hon hade svårt att ta sig till Norge.

Därför fick hennes dotter

Ana Corina Sosa Machado

ta emot priset.

Hon höll ett tal som

hennes mamma hade skrivit.

Där lovade hon att

Venezuelas folk skulle bli fria

från dem som styr landet nu.

– Venezuela kommer

att andas igen.

Vi kommer att öppna

dörrarna till fängelserna

och se tusentals som fängslats

kliva ut i den varma solen,

sa hon.

Senare på kvällen blev det känt

att María Corina Machado

hade lyckats ta sig till Norge.

För att ta sig från Venezuela

hade hon fått klä ut sig.

Hon hade också, bland annat,

fått åka i en liten båt av trä, en eka,

över Karibiska havet.

På torsdagen kommer hon

att hålla ett tal från Oslo.

