Fest för Nobels pristagare
I onsdags delades
årets Nobelpriser ut.
Det var fester
i både Stockholm
och i Oslo i Norge.
Tolv forskare fick priser i Stockholm.
De fick pris för sin forskning
i kemi, fysik, medicin och ekonomi.
Ungerska författaren
László Kraznahorkai
fick också pris för sina böcker.
Sveriges kung delade ut priserna.
Efteråt var den stora
middagen och festen
i Stockholms stadshus.
Maten var soppa på svamp,
fisken piggvar fylld med musslor
och sorbet gjord av slånbär.
Kungafamiljen, politiker
och andra viktiga personer var där
för att hylla dem som fått priser.
Tidigare på onsdagen
delades också
Nobelpriset för fred ut.
Det priset delas alltid ut
i Oslo i Norge.
I år gick fredspriset till
politikern María Corina Machado
från Venezuela.
Hon är hotad och lever gömd.
Hon hade svårt att ta sig till Norge.
Därför fick hennes dotter
Ana Corina Sosa Machado
ta emot priset.
Hon höll ett tal som
hennes mamma hade skrivit.
Där lovade hon att
Venezuelas folk skulle bli fria
från dem som styr landet nu.
– Venezuela kommer
att andas igen.
Vi kommer att öppna
dörrarna till fängelserna
och se tusentals som fängslats
kliva ut i den varma solen,
sa hon.
Senare på kvällen blev det känt
att María Corina Machado
hade lyckats ta sig till Norge.
För att ta sig från Venezuela
hade hon fått klä ut sig.
Hon hade också, bland annat,
fått åka i en liten båt av trä, en eka,
över Karibiska havet.
På torsdagen kommer hon
att hålla ett tal från Oslo.
De fick Nobels pris i år
- Marie E Brunkow, Fred Ramsdell
och Shimon Sakaguchi får Nobelpriset i medicin.
- John Clarke, Michel H Devoret
och John M Martinis får Nobelpriset i fysik.
- Susumu Kitagawa, Richard Robson
och Omar M Yaghi får Nobelpriset i kemi.
- László Krasznahorkai får Nobelpriset i litteratur.
- María Corina Machado får Nobelpriset i fred.
- Philippe Aghion, Peter Howitt
och Joel Mokyr får ett pris i ekonomi.
Det är Sveriges riksbank som delar ut priset.
Priset kallas ekonomipriset till Alfred Nobels minne.
